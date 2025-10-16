卓揆鬆口移工引進政策將調整 勞動部重申「3大原則」

行政院長卓榮泰今日透露，勞動部已完成全國勞動力盤點，移工引進政策即將調整。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕為解決國內缺工問題，勞動部持續進行全國勞動力盤點，行政院長卓榮泰今日透露，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，將於近日提出移工引進新制。對此，勞動部重申，秉持三大原則研擬跨國勞動力政策的立場，強調必須避免影響本國勞工的就業機會、協助雇主留才，並提升政府角色，讓移工權利能有更多保護。

行政院長卓榮泰今日接見中華民國工業區廠商聯合總會等代表，針對產業界要求開放引進移工的訴求，移工政策將有哪些改變？卓榮泰表示，政府在短時間內將提出全國勞動力總檢討，未來移工引進的速度、數量、方式都會有與過去不同，希望從國內家庭、產業界的需求量等角度，提供協助。

特別是勞動部自去年起著手進行全國勞動力總檢討盤點，外界關注的檢討進度，卓榮泰首度對此鬆口，表示研究結果將於近日提出，無論在移工引進的速度、數量、方式上，都會與過去不同，新制將於近日對外宣布。

對此，勞動部回應重申，勞動部針對跨國勞動力政策的調整，均秉持3大原則研擬和評估，包括避免影響本國勞工的就業機會，並提升本國勞工勞動條件；產業能有更充足的勞動力可以運用，協助雇主留才穩定人事；及提升政府角色，讓移工權利能有更多保護，並將盡快向社會大眾報告。

