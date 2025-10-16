年薪1500萬竟淪月光族 慘烈原因曝光

新報告指出，年薪超過 50 萬美元的美國人 中，有 40% 自認是月光族。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕高盛最新報告指出，年薪超過 50 萬美元（1530萬）的美國人之中，有 40% 自認是月光族。主要原因是生活成本狂飆，不少高收入者卻不願削減奢侈品開支，仍然開著豪車、租大公寓，揮霍無度地購買名牌來維持身分地位。

綜合外媒報導，美國人正因應生活成本危機；雞蛋等主食價格飛漲，房屋成本漲幅超過薪資漲幅，大學學費更是高得令人難以負擔。現在，即使是收入達到六位數（美元）的高收入者，也覺得手頭拮据。

請繼續往下閱讀...

高盛最新報告顯示，年薪介於 30至50 萬美元（約台幣918萬至1530萬）之間的美國勞工中，約 41% 表示自己是月光族，收入超過 50 萬美元者，約 40% 自認是月光族。

比較意外的是，收入較低的人情況稍微好一些，年薪介於 20 萬至 30 萬美元（約台幣612萬至918萬）者，約 16% 表示生活艱難。至於年薪 5 萬美元（約台幣153萬）以下者，月光族的比例高達 57%。

從表面上看，高收入者與低收入者陷入同樣的財務困境，似乎毫無道理，但研究發現，這種矛盾凸顯了「生活方式蔓延的影響，即奢侈品成為某些收入群體的必需品」。

高盛研究顯示，財務壓力並非限於低收入族群，一部分高收入人群也坦言只能勉強維持生計，或者在實現長期財務目標方面進展有限，彰顯出高昂的支出、債務負擔和生活方式的通膨，侵蝕各個收入階層的儲蓄能力。

為何高收入者的錢仍不夠用？主要是生活成本狂飆，高收入者並不願削減奢侈品，仍然開著豪車、租大公寓，揮霍無度地購買名牌服飾來維持身分地位。調查發現，大約 40% 的美國人為了給別人留下好印象而過度消費，這個問題被稱為「生活方式蔓延」。

報導提及，儘管許多美國高收入者仍開著藍寶堅尼、刷著信用卡購買LV包包，但他們可能正在削減生活必需品的開支，以彌補他們奢侈的生活方式。根據Clarify Capital 的一份報告，收入六位數美元的人正在乘坐經濟艙，轉向折扣連鎖店等等。

除了縮減日常生活開支外，高收入者也在推遲重大生活開銷。約47%的人推遲夢想中的假期和旅行，31%的人延後房屋裝修，17%的人延宕買房計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法