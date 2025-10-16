買到賺到！Costco會員激推「11款」超省錢必買商品

外媒點名11種品項獲Costco會員認為最省錢商品。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以商品種類繁多、物超所值聞名，然而，有些商品確實能幫你省下更多錢。外媒《Eat This, Not That》報導，以下是Costco會員們認為最省錢的11種商品。

1.科克蘭招牌豆腐

如果不吃肉，科克蘭有機特級豆腐（16盎司，4入裝）應該列入購物清單。這款產品價格常比其他商店便宜，顧客也表示品質非常好。

2.Classico義大利麵醬

Classico義大利麵醬隨時都是超值選擇。

3.科克蘭拉繩式垃圾袋

誰想多花錢買昂貴知名垃圾袋？在各大省錢論壇中，這款垃圾袋總是榜上有名。一名Reddit網友說「我一定要說這個！一箱用好久，從沒破過，也幫我搬家好幾次！」另一名網友也贊同。

4.雞蛋

雞蛋也是省錢好物。有會員說「Costco的雞蛋比其他地方便宜很多，最少要買2打。如果不嫌多，幾乎隨處都能煮熟作為高蛋白零食。」

5.科克蘭Keurig咖啡膠囊

Costco自有品牌膠囊由Keurig背書，價格更划算。Costco也販售Starbucks與Green Mountain等品牌咖啡膠囊，經常有折扣活動，更能省錢。

6.科克蘭廚房紙巾與衛生紙

科克蘭的紙品，特別是廚房紙巾與衛生紙，是購物清單上的必買。有會員表示「衛生紙和紙巾就是我續會員的原因，其他都是額外福利。」另一名顧客也說「科克蘭紙巾和衛生紙真的沒對手。我們家用完科克蘭衛生紙後改買其他品牌，大小減半而且不舒服。」

7.蔬果

Costco的蔬果也很划算。顧客表示「香蕉只要0.5美元（約新台幣15元）/磅，幾乎免費！」、「橘子或柑橘類水果每磅也很便宜，只要你願意多買一些。」

8.汽油

有些人加入Costco會員就是為了加油。會員說「我單靠加油就賺回會員費。每加侖平均省0.3美元（約新台幣9元），我每週加約14加侖。扣掉兩週休息，一年可省約210美元（約新台幣6431元），會員費才55美元（約新台幣1684元）。」

9.科克蘭尿布與濕紙巾

新手爸媽一定要投資Costco會員。科克蘭品牌尿布和濕紙巾比知名品牌便宜許多。有家長說「我們家寶寶用科克蘭的尿布和濕紙巾，比其他品牌好太多。」另一名家長也說「二寶我們一樣只買科克蘭，幾乎沒有漏尿問題。」甚至有保姆表示，十多年帶過多個孩子，科克蘭尿布和濕紙巾都很好用，對敏感肌膚也很友善。

10.肉品區所有商品

如果你自己料理，Costco肉品是划算的選擇，從雞肉、海鮮到牛排、豬肉應有盡有。價格便宜，品質也比其他商店好。

11.烤雞

Costco最出名的商品之一就是5美元（約新台幣153元）烤雞。即便物價上漲、雞肉成本增加，Costco從未調整價格。這些預先烹調的美味烤雞，比生雞更便宜，價格不到其他商店的一半。

