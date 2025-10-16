自由電子報
美國擬撤銷香港電訊在美營運權

2025/10/16 21:45

盈科（PCCW）旗下的香港電訊（HKT）子公司在美國提供國際及電訊服務的授權，可能遭到取消。（路透）盈科（PCCW）旗下的香港電訊（HKT）子公司在美國提供國際及電訊服務的授權，可能遭到取消。（路透）

〔中央社〕美國當局可能撤銷香港電訊子公司在當地提供國際及電訊服務的授權，香港電訊今天表示，公司將會向相關機構作出適當回應，並盡力履行對所有持份者的責任。

官方香港電台報導，香港電訊回應查詢時表示，正仔細審閱美國聯邦傳播委員會（FCC）發出的「陳述理由命令」，以全面了解相關情況。

據報導，FCC昨天宣布計畫撤銷香港電訊子公司在美國提供國際及當地電訊服務的授權，因為它與之前被撤銷在美國營運許可的中國聯通有關連，構成國家安全風險。

報導指出，FCC向香港電訊公布了「陳述理由命令」，要求香港電訊及其子公司說明美方為何不應啟動撤銷程序。

香港電訊是盈科拓展集團旗下公司，為富商李嘉誠次子李澤楷擁有。李澤楷是香港電訊執行主席兼執行董事。

香港電訊在港已經營超過150年，目前在港主要經營5G網路。

