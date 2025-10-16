魏哲家：2奈米本季量產 明年需求快速成長

台積電2奈米本季量產，明年需求快速成長。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電 （2330） 今 （16） 日召開法說會，董事長暨總裁魏哲家表示，2奈米已如期於本季量產，良率表現優異，在HPC、AI 驅動下，2 奈米需求將在2026年快速成長，加強版N2P及A16也將在明年下半年量產，2奈米家族將成為台積電大規模且長期貢獻營運的製程。

對於外資法人關切2奈米製程量產後的毛利率走勢，台積電財務長黃仁昭表示，每代新製程初期量產時，都會對毛利率造成稀釋；2奈米初期量產也會對毛利率造成稀釋，但同時3奈米毛利稀釋正逐步下降，預期2026年能達到公司平均毛利率水準。他並強調，2奈米結構獲利性會比3奈米還好。

魏哲家指出，台積電的2奈米和A16技術，因應對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有的創新者都正在與台積電合作。2奈米如期在本季進入量產，良率表現優異，預期在智慧型手機、高效能運算 （HPC） 和AI應用的推動下，2奈米先進製程在2026年將快速成長。

魏哲家並表示，在持續強化的策略下，台積電並將推出N2P製程技術，作為2奈米家族的延伸。N2P在2奈米的基礎上具備更佳的效能及功耗優勢，並計劃於2026年下半年量產。2奈米、N2P、A16及其衍生技術將推動台積電2奈米家族，成為公司另一個大規模且有長期需求的製程技術。

