北富銀規劃推出「富邦集團卡」 蔡承道：整合資源發揮綜效

富邦集團董事長蔡明忠的長子、台北富邦銀行副總經理暨數位金融總處長蔡承道（中），今親自出席北富銀悍勇卡記者會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕不讓中國信託的uniopen統一集團聯名卡專美於前，台北富邦銀行總經理郭倍廷今透露，正規劃推出富邦集團信用卡，以點數連結整體生活金融，瞄準全台灣多達1200萬至1300萬人的富邦集團客戶。

北富銀目前已擁有三張百萬神卡，包括富邦Costco聯名卡發卡量突破260萬張、富邦J卡200萬張發卡量、富邦momo聯名卡發卡量突破110萬張。此外，北富銀的台灣大哥大聯名卡發卡量突破40萬張。

郭倍廷今出席富邦悍勇卡上市記者會時表示，悍勇卡首年發卡目標為30萬張，目標5年內突破100萬張，成為富邦第4張百萬神卡。

展望信用卡市場，郭倍廷指出，信用卡市場競爭火熱，要發一張全新的卡不太可能，因為大家皮包都已有2、3張的信用卡，明年發展重點是要讓北富銀的信用卡成為民眾消費時拿出來使用的第一張卡，促進有效的消費，而非一味追求發卡量。

他說，現在銀行每發行一張信用卡的邊際效應越來越低、成本越來越高，所以北富銀未來幾年的信用卡重點要追求有意義的消費。對銀行來說，信用卡客戶之後還可轉為財管或是貸款、房貸、信貸的客戶，這樣的轉換是重點。

日前中國信託銀行攜手統一集團，獨家發行全新統一集團聯名卡，談到北富銀信用卡未來發展方向，郭倍廷透露，北富銀的信用卡策略為銀行卡跟聯名卡並重，未來也規劃推出集合富邦集團生態圈的信用卡，以點數連結整體生活金融，目前正在規劃中，預計最快明年底、後年初問世。

富邦集團董事長蔡明忠的長子、北富銀副總經理暨數位金融總處長蔡承道，今親自出席悍勇卡記者會。他在受訪時也提到，富邦集團有許多資源，現在是有點分散，未來希望能整合起來，發揮集團綜效，不管在育樂、金融、momo電商平台、台哥大電信等，進一步與球隊球迷一起整合。

