看好散裝市場+汰舊換新 陽明旗下光明海運布建4艘散裝船

陽明董事長蔡豐明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕 陽明今（16）日董事會通過子公司光明海運布建4艘節能環保大靈便型散裝船（4.5萬~6.9999萬載重噸）。陽明指出，預估未來全球散貨需求仍維持穩定成長，因此，通過子公司光明海運布建4艘節能環保大靈便型散裝船，以提前針對現行船隊中將陸續屆齡船舶規劃汰舊布新需要，同時新船交付亦有助於降低船隊油耗及溫室氣體排放，提升光明海運因應IMO的溫室氣體減排新法規之彈性。

光明海運為陽明海運轉投資之子公司，專營散裝船業務，現行船隊規模包含自有6艘巴拿馬型船及4艘大靈便型船，另有1艘長租之海岬型船。陽明持股光明98.88%。

請繼續往下閱讀...

陽明指出，光明海運營運船隊以出租為主，船隊之年輕化、高能效設計將有助於維持其整體競爭力；同時考量散裝貿易主要貨儎如煤炭、穀物及次要散裝貨儎如鋁礬土、肥料、農產品、水泥、鋼品等，均可透過大靈便型船載運，而預估未來全球散貨需求仍維持穩定成長，因此，通過子公司光明海運布建4艘節能環保大靈便型散裝船，以提前針對現行船隊中將陸續屆齡船舶規劃汰舊布新需要，同時新船交付亦有助於降低船隊油耗及溫室氣體排放，提升光明海運因應IMO的溫室氣體減排新法規之彈性。

陽明指出，藉由散裝事業船隊之持續更新，可完善陽明海運集團事業版圖穩健成長規畫，加上貨櫃航運持續鞏固本業競爭力，打造新型節能環保船隊完善全球運輸服務；加速推動數位轉型措施優化營運效能；提升集團物流服務量能，以加值倉儲服務及客製化物流解決方案滿足客戶需求等，期能強化集團整體營運績效，為陽明海運挹注永續成長之動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法