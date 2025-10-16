中國稀土管制 台積電:不受影響 AI需求比上季更強勁

針對近期中國祭出稀土管制，台積電表示，這次管制對公司沒有直接影響，但會密切觀察。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今召開法說會，針對近期中國祭出稀土管制，台積電表示，這次管制對公司沒有直接影響，但會密切觀察；針對大客戶AI出貨到中國市場受到限制，是否影響未來商機？董事長暨總裁魏哲家回應，這對公司影響也有限，AI需求比上季看到更為強勁，先前預估到2029年5年AI加速器年複合成長率達44%-46%，目前看會略高此數值。

對於外資法人提問中國AI需求被美國管制，會影響到公司未來商機與台積電AI複合成長性？

請繼續往下閱讀...

魏哲家表示，美中的一些管制確實會造成干擾，但他對客戶有信心，不管是GPU或是ASIC表現都很好，如果中國市場受到限制，AI動能仍強勁，因為對客戶產品表現樂觀，客戶將會持續成長，台積電也會持續支持客戶。

台積電先前預估2024-2029年，5年AI加速器業務將達44-46%複合成長率，魏哲家肯定回應，AI需求持續維持成長，比上一季來得強，即使無法全面服務中國市場需求，AI長期成長仍非常正向，台積電複合成長率的目標不變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法