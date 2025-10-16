越南一夕關閉8600萬個銀行帳戶 金融圈雞飛狗跳

越南央行（SBV）為了打擊詐騙與洗錢，關閉數千萬個銀行帳戶。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕越南國家銀行（SBV，央行）為了打擊詐騙與洗錢，實施強制性的生物辨識驗證規定，近期啟動一項重大的「資料清理」行動，自 9 月 1 日起一夕之間關掉約 8600 萬個銀行帳戶，占該國總帳戶數近 43％，嚇崩金融圈，也引爆比特幣社群抨擊。

綜合外媒報導，為防止詐欺和網路犯罪，越南央行宣布從 9 月 1 日起，超過 8600 萬個未經生物辨識認證或長期被「凍結」的銀行帳戶將被關閉。

請繼續往下閱讀...

根據越南央行（SBV）統計，目前該國約有 2 億個銀行帳戶，關閉8600 萬個銀行帳戶，占該國總帳戶數近 43％。

這場銀行帳戶清理行動震撼金融圈，公民現在必須透過生物特徵識別（例如指紋、臉部辨識）驗證其身分才能繼續使用銀行服務。外籍人士最慘，傳出部分人甚至必須親自飛回越南才能完成驗證程式。

與此同時，金融機構必須升級其系統以支援生物識別驗證，並遵守更嚴格的 KYC（了解你的客戶）要求。越南希望藉此推動無現金社會，為更大的數位轉型和金融包容性做好準備。

有關網路流傳此政策會「沒收」帳戶資金，對此，越南央行的官方聲明稱這是清理，而非沒收。資金仍保留在帳戶中，但在核實之前無法提取。可以透過親自前往銀行進行生物辨識掃描來恢復資金，但這對外籍人士或海外人士來說頗具挑戰性。

加密貨幣倡議者和一些媒體指稱，銀行帳戶長期閒置可能導致資金被沒收，但目前尚未證實大規模沒收的情況。不過，越南的帳戶清理行動也引爆金融自主爭議，幣圈人士抨擊，「你在銀行的錢不是你的錢」、「這就是我們選擇比特幣的原因」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法