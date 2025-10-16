專家：美國欲與澳洲敲定稀土協議 但排除中國參與供應鏈

澳洲最大稀土業者萊納斯（Lynas Rare Earths）位於澳洲的加工廠。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《澳洲廣播公司》（ABC）16日報導，澳洲雪梨大學「美國研究中心」（USSC）的經濟安全主任錢納（Hayley Channer）表示，隨著美國與中國就稀土出口的爭端加劇，美國有意與澳洲達成關鍵礦產協議，但不希望中國參與供應鏈。

錢納接受ABC節目訪問表示，美國一直擔心澳洲的礦產總是經過中國，澳洲將大部分礦產出口到中國進行加工；例如，澳洲90%的鋰都運往中國進行加工，「這是美國一直直接與澳洲公司進行礦產交易，並透過澳洲港口出口稀土的原因。」

請繼續往下閱讀...

錢納指出，發展稀土供應鏈的中游（例如加工技術），對澳洲政府與美國達成礦產交易至關重要。

美國稀土磁鐵業者諾維昂（Noveon Magnetics）上週宣布與澳洲最大稀土業者萊納斯（Lynas Rare Earths）簽訂合作協議，使萊納斯股價飆至14年來最高，過去1個月，該公司股價已大漲逾50%。

根據該協議，雙方將在美國共同開發稀土供應鏈，從供應分離的稀土氧化物到製造稀土永磁體，為美國的主要國防和商業客戶提供服務。

在澳洲總理艾班尼斯10月20日與美國總統川普在白宮的正式會面前，美國與中國就稀土出口的爭端加劇。

中國上週擴大了稀土出口管制措施，增加了5種稀土元素，並對半導體用戶進行額外的審查。新增的5種稀土元素包括鈥、鉺、銩、銪、鐿，加上今年4月中國實施出口管制的7種稀土元素。

錢納指出，在17種不同的稀土元素中，只有4種真正重要，分別是鏑、鋱、釹、鐠，它們對電動車和風力發電機使用的磁鐵至關重要。鏑、鋱自今年４月起就受到中國祭出出口管制，釹、鐠尚未被列入出口管制清單中。

錢納說，澳洲資源豐富，可以向美國供應許多關鍵礦產，包括錳、鈷和鋁土礦，因美國沒有高品質的錳，百分之百依賴進口，錳主要用於生產錳鐵，錳鐵用於生產鋼，以提高硬度、剛度和強度，「美國需要澳洲擁有的一切，因為澳洲是1個礦業大國」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法