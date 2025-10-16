質疑關稅傷全球經濟 網嘆「中國生產歐美消費不是挺好？」掀論戰

美中關稅衝突未歇，波及全球市場。（路透社）

〔即時新聞／綜合報導〕歐美近年接連對中國加徵關稅、實施科技禁運，引發不少討論。近日有網友在PTT股板提問「中國負責生產、歐美負責消費，不是挺好？」質疑貿易戰只會讓全球經濟受害，結果貼文一出，留言區瞬間戰翻，從經濟秩序、國際政治到種族議題全面開火。

原PO以「歐美為何要一直關稅打壓中國？」為題指出，經濟學界普遍認為關稅對全球經濟不利，通膨壓力最終仍轉嫁給消費者，但歐美卻持續對中國商品加徵關稅、限制出口，讓他不解「這樣不是雙輸嗎？」

請繼續往下閱讀...

部分網友力挺歐美立場，直言「為什麼中國人不能好好遵守規則，硬要搞破壞」、「中國用自身市場霸凌他國時，怎麼就沒看你出來講」、「中國破壞了原本歐美給的遊戲規則，只能被教育了」。也有人表示，「就像日本當年威脅美國，被打壓是必然的」，並認為「會被打壓代表中國真的強了」。

另一派則認為歐美行為是出於恐懼與歧視，「白人就不想看到黃種人領導世界」、「美國怕中國賺太多，21世紀輪到中國崛起他們就不爽」、「種族主義根深蒂固，黃種人一出頭就被打」。有人稱，「中國只是想升級做品牌，不想永遠代工也不行嗎？」

也有中立網友指出，關稅與技術封鎖確實反映了美中權力角力的現實，「一山不容二虎，中美必有一倒」，但無論誰勝誰敗，最終受害的仍是全球市場與一般民眾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法