綠電被污名化 經濟部：不影響明年占比20％目標

〔記者鍾麗華／台北報導〕水庫光電板污染水質謠言不斷，7大公會已闢謠提告，而綠電持續被在野黨污名化，被貼上污染與貪腐的標籤，經濟部原訂出2025年再生能源占比20%已延後，若相關風波延續，是否會讓2026年11月達標20%再度跳票？經濟部次長何晉滄今天在行政院會後記者會表示，綠電的開發，包括光電、離岸風電、小水力、地熱發電等，政府都不放棄任何可以開發再生能源的綠電，盤點的結果，對於明年綠電占比20%，有信心達標。

烏山頭水庫光電板清洗爭議延燒，前環保署副署長、環境律師詹順貴日前發文質疑，行政院長卓榮泰14日在立法院說，「若無法處理水質問題就不開發」，這是昭告社會，對手的大規模社群網路認知作戰很有用？執政黨已經屈服妥協，決定葬送再生能源？

對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，卓揆是希望大家都可以用科學的檢驗、數據為依據，來看待這個問題，如果有風險疑慮的話，就不會貿然開發。

李慧芝強調，所有綠電推動，都會在兼顧生態環境、嚴格監督下進行。事實上，經濟部、環境部、農業部以及相關產業公協會已多次出面說明，並澄清光電板污染水質的說法，是沒有任何根據，政府也有長期監測水質，都符合飲用水標準，資料也對外公告。

