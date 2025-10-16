北富銀推出首張雙球聯名卡 平日購票最高享5折優惠

台北富邦銀行推出全台首張結合職棒與職籃的雙球聯名卡。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行推出富邦悍將勇士聯名卡，成為全台首張結合職棒與職籃的雙球聯名卡。卡友購買富邦球隊主場門票最高可享5折，購買球隊週邊商品享95折；今年底前辦卡消費滿5000元，還有機會抽中富邦悍將球星張育成、江少慶、戴培峰、張奕及富邦勇士球星林志傑、曾祥鈞等人的簽名週邊商品。

北富銀總經理郭倍廷表示，這次結合棒球與籃球雙主場，就是希望讓球迷一卡在手，無論是進場觀賽、購買週邊、外送美食或參加運動活動，都能享有實質回饋與便利體驗。

北富銀表示，悍勇卡卡友可享球賽購票優惠，悍將主場例行賽信用卡卡友享有平日預購5折、假日9折，現場購票還能平日買一送一；勇士主場則提供300元區買一送一、B/C區9折等專屬折扣。

除了進場觀賽，卡友權益還包括購買悍將與勇士的週邊商品全面95折；在金色三麥消費滿千，享大杯啤酒買一送一；在Sports Nation滿千可獲贈價值320元的精選餐點；透過Uber Eats或Foodpanda下單，刷悍勇卡還能享10%刷卡金回饋。

運動行程方面，在KKday平台刷悍勇卡購買指定票券，可享大魯閣棒壘球與滑輪場買一送一、運動行程75折等優惠；卡友還可享健身工廠新會員免費30天試用期，以及 Space Yoga 兩堂免費入門課程。運動裝備部分，包括摩曼頓、墾趣門市、tokuyo、Hyphy、HOKA、ISPO+、Under Armour等品牌，提供買一送一起優惠。

即日起至115年6月30日止，申辦悍勇卡首刷滿5000元並於 Fubon+ App登錄，即贈悍將勇士聯名膳魔師保溫杯；於今年12月底前消費滿5000元再贈5000點紅利點數，還有機會抽中富邦悍將球星張育成、江少慶、戴培峰、張奕及富邦勇士領隊許晉哲、吳永仁，以及球星林志傑、曾祥鈞等簽名週邊商品。

