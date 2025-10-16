自由電子報
美國客戶占台積電第三季營收比達76％ HPC貢獻最高

2025/10/16 14:12

受惠AI對先進製程需求強勁，台積電第三季高效能運算 （HPC） 平台仍居第一大營運貢獻。（記者洪友芳攝）受惠AI對先進製程需求強勁，台積電第三季高效能運算 （HPC） 平台仍居第一大營運貢獻。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠AI對先進製程需求強勁，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）第三季高效能運算 （HPC） 平台仍居第一大營運貢獻，達營收比重57%，遙遙領先第二大的智慧型手機占30%。來自北美客戶營收占比達76%，超過上季的75%及去年同期的71%，創單季新高。

台積電財報出爐，第三季因市場對先進製程技術的強勁需求，營收季成長6%，依技術劃分，3奈米製程技術貢獻2025季營收23%，5奈米和7奈米製程技術分別占37%和14%。先進技術（7奈米及以下）占達74%。

按平台劃分，高效能運算 （HPC） 和智慧型手機分別占台積電第三季營收57%和30%，物聯網 （IoT）、汽車、數位消費電子 （DCE） 和其他平台分別占5%、5%、1%和2%。智慧型手機、物聯網、汽車平台年成長19%、20%和18%。高效能運算 （HPC） 保持平穩，數位消費電子 （DCE） 和其他平台分別季減20%和8%。

從客戶區位來看，台積電第三季來自北美客戶的營收比重達76%，亞太地區、中國、日本和 EMEA（歐洲、中東和非洲）的營收比重分別為9%、8%、4%和3%。

