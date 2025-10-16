搬遷調整戶籍忘了「這事」 自用住宅用地優惠稅率飛了

新竹縣政府稅務局說明，自用住宅用地的優惠關鍵要件就是「持續設立戶籍」。示意圖。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕老家在新竹縣竹北市的林先生，前陣子搬進新房子，也把全家人的戶籍全部遷了過去，沒想到卻收到稅務局通知改按一般用地稅率課徵地價稅的公文，原因是老家現已成為無人設籍的「空戶」，無法繼續適用自用住宅用地2‰的優惠稅率。

新竹縣政府稅務局說明，自用住宅用地的優惠關鍵要件就是「持續設立戶籍」。只要土地所有權人或其配偶、直系親屬其中1人，一直維持在該房屋辦竣戶籍登記且作住家使用，就能持續享有優惠；一旦戶籍全部遷離，就會喪失資格。

即使日後再遷回，也必須重新提出申請，經審核通過後才能恢復適用。至於已經核准的案件，如果設籍情況及使用情形始終不變，民眾並不需要每年重複申請，優惠會持續適用。

稅務局提醒，民眾在搬遷或轉學調整戶籍時，務必要留意是否仍有人設籍在自用住宅的房屋內，以免因一時忽略，讓地價稅負擔增加數倍。

如果擁有多處自用住宅，只要是供「已成年子女」或「直系尊親屬（父母或配偶之父母）」其中1人設立戶籍並作住家使用，且總面積以不超過都市土地300平方公尺及非都市土地700平方公尺為限，皆可按優惠稅率核課地價稅。

民眾如需進一步瞭解相關法令規定問題，可撥打竹北總局電話：（03）5518141，竹東分局電話：（03）5969663，或是0800-000321 諮詢。

