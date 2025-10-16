創新高！台積電第3季大賺4523億元，每股盈餘17.44元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會並公布第3季財報， 受惠AI晶片對先進製程需求強勁，加上匯率優於預期，帶動毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，雙雙超越高標，創11季新高，單季稅後純益達4523億元，季增13.6%年，增39.1%，創史上單季獲利新高，並優於市場預期，相當於賺進資本額1.74個資本額，以第3季92天計算，平均每天賺逾49億元，每股盈餘17.44元也創單季新高。

台積電第3季合併營收約新台幣9899.2億元，稅後純益約新台幣4523億元，每股盈餘為新台幣17.44元。與去年同期相較，第3季營收增加30.3%，稅後純益增加了39.1%，每股盈餘則增加了39%。與前1季相較，第3季營收增加6%，稅後純益增加13.6%。

若以美元計算，台積電第3季營收為331億美元，較去年同期增加40.8%，較前1季增加10.1%。第3季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為45.7%。營收與獲利同創單季新高。

台積電3奈米製程出貨佔第3季晶圓銷售金額的23%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的14%。先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。

台積電先前法說會預估第3季以新台幣兌美元匯率29元計算，營收約介於318至330億美元之間（換算新台幣約9222至9570億元），中間值估約季增8%。但實際匯率超過30元，帶動第3季營收接近兆元新高，單季獲利也創歷史新高。毛利率元原預估55.5%至57.5%，營業利益率原預計介於45.5至47.5%之間，雙率超越高標。

