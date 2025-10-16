砸14億拆舊建新！全球導線架龍頭順德工業重建彰化起家厝

股票上市公司順德工業今天宣布砸下14億元，在彰化市彰南路的「起家厝」啟動拆除重建工程。圖為完工示意圖。（順德工業提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕從金屬文具做到全球半導體導線架龍頭的順德工業（2351），是「土生土長」的彰化之光。這家在全球導線架市場穩坐冠軍寶座的公司，今天宣布砸下14億元，在彰化市彰南路的「起家厝」啟動拆除重建工程，要把服役近50年的老廠翻新成地上6層的智慧新廠，正式邁向AI領域與永續製造的時代。

今天上午舉行動土儀式，順德團隊與多位貴賓齊聚現場，氣氛熱絡。彰化縣長王惠美也特地到場致意，肯定順德長年深耕地方、從彰化走向世界，更看好新廠落成後能為在地創造更多就業機會與經濟效益。

新廠基地面積約1824坪、樓地板面積約5530坪，預計今年11月拆遷動工、工期4年，力拚2028年第4季完工。公司表示，新廠將以「智慧製造、綠能節能、永續工廠」為核心設計理念，不僅提升產能，也象徵順德再一次的產業升級。

外界關心拆舊廠、蓋新廠期間是否會影響產能？順德強調完全不會。公司早已提前部署，舊廠的生產線已全數移往其他廠區，生產照常進行。

順德工業創立於1953年，起初只是家金屬文具製造廠，後來靠著金屬加工與模具技術，一步步轉型成功，跨足半導體導線架製造，如今9成營收都來自這一領域。這幾年，公司更積極往車用電子與AI伺服器應用發展，把產品線推向更高階市場。

順德強調，這次重建不只是蓋新廠，更是讓老彰化廠煥然一新，迎接未來AI產業新變局。完工後的新廠預估將大幅提升產值，也讓彰化這塊「中小企業的故鄉」再添一間世界級的高科技製造新地標。

順德工業規劃把彰化市老廠房也是「起家厝」重建為6層樓高的智慧新廠，因應產能擴充。（記者張聰秋攝）

