鎖定高資產客戶 渣打銀行推出金融資產組合融資方案

〔記者吳欣恬／台北報導〕渣打國際商銀領先其他外商銀行，推出「金融資產組合融資（Lombard Lending）」，結合全球專業與在地資源，為高資產客群提供前瞻的財富管理布局，響應政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」願景。

渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla表示，渣打財富管理的優勢就是匯聚全球資源並結合在地專業，以特有的開放式產品架構，隨著市場脈動，攜手策略夥伴提供即時且切合客戶需求的優質財富管理方案。

渣打銀行說明，「金融資產組合融資」可以讓高資產客群有資金需求時，將手上的金融資產（如基金、債券、股票、ETF等） 質押做為擔保，向銀行取得流動資金，再依其需求由客戶自主決定資金用途，或可以配置於符合其資產配置規劃之金融商品，透過長期持有的方式追求穩健收益機會。「金融資產組合融資」的推出不僅協助高資產客群創造資金流動性、釋放長期資產價值，也能兼顧達成對應的財務目標。

渣打銀行於7月進駐高雄專區後，便引進「保費融資（Premium Financing）」方案與「未具證券投資信託基金性質基金（Alternative Funds）」等多項創新服務，整合國際與在地夥伴的專業，呼應高資產客群的需求。未來加上最新的「金融資產組合融資」，高資產客群能更進一步活化持有的金融資產，增加資金運用的靈活性和便利性，擘劃更完整的創富藍圖。

