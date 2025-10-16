因應關稅460億元補助措施上路2個月 逾1200件申請

經濟部說明美國關稅4大措施方案申請概況。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕因應美國對等關稅衝擊，經濟部8月7日祭出以緩濟急原則因應，編列460億元產業4大措施補助企業，上路至今有超過1200件申請案，仍以「研發轉型補助」最受歡迎，金屬機電業、民生化工業申請最為踴躍。

為協助產業及國人因應美國關稅衝擊，行政院9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中經濟部編列460億元辦理支持產業4大措施，依移緩濟急原則已於8月7日先行啟動。

經濟部說明截至10月14日止上網或臨櫃申請情形。「外銷貸款優惠保證加碼」是中小企業每家可申請最高6000萬元保證額度、保證成數最高9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已核保21件，核保融資金額約8.9億元。

「中小微企業多元發展貸款加碼」提供最高3500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成；目前已申貸360件，申貸金額35億元。

申請最多是「研發轉型補助」，提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；目前申請中計547件，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

而「爭取海外訂單」也受企業青睞，提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；目前已接獲340件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。

