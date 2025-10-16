「跟著台積電買房」海水已退 多個行政區買氣年減逾5成

觀察台積電設廠行政區的房市價量變化，去年前8月竹北市中古屋揭露件數有1336件、今年同期則只剩下406件，年減幅約69.6%。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕「跟著台積電買房」的海水已退，房仲業者彙整「護國神山」台積電設廠所在區域、近兩年的周邊中古屋實價揭露資訊，發現今年前8月揭露件數對比去年同期、出現全面萎縮，其中又以竹北市買氣衰退最多、年減幅近7成，至於，房價變化，南二都的台南、高雄市台積電設廠行政區則出現下跌。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，在房貸緊縮、央行信用管制夾擊，又有美國對等關稅議題的影響之下，房市買氣未見起色，尤其多數買方希望房價有明顯下跌幅度才願意進場。

若進一步觀察台積電設廠行政區的房市價量變化，去年前8月竹北市中古屋揭露件數有1336件、今年同期則只剩下406件，年減幅約69.6%，而台中市西屯區、大雅區，台南市善化區、高雄市橋頭、楠梓、仁武等過去受到台積電設廠帶動房市交易的行政區，今年前8月中古屋揭露件數年減幅均逾5成。

台積電台南、高雄設廠行政區 房價出現下跌

至於，台積電設廠行政區的房價走勢，今年前8月，新竹縣竹北市、台中市西屯區、嘉義縣太保市等區域，相較去年同期房價仍走漲，反觀台中市大雅、台南市善化、新市、安定，以及高雄市橋頭、楠梓與仁武等行政區，房價則呈現年跌現象。

陳金萍指出，南科台南園區因房價快速飆漲，已讓不少民眾無力負荷購屋支出，且該園區周邊供給量大，隨著政策持續箝制，已出現一波投資客退場轉售潮，也直接讓區域內的待售房屋供給再往上堆疊，因此，房價才會出現修正。

