焦點股》鴻海：美系外資喊看400元 帶量大漲

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於台積電（2330）今日盤後將舉辦法說會，激勵AI供應鏈士氣大振，其中，鴻海（2317）獲得美系外資大力看好AI伺服器業務的營運前景，將未來12個月目標價調高至400元，激勵買盤進駐力挺，鴻海截止中午12時22分觸及盤中高點225.5元，大漲9.2%，成交量超過12萬張。

美系外資認為，鴻海的營運策略完整體現長、可持續性的訂單承接能力，運用全球化的生產模式，有助於降低關稅帶來的不確定性，且透過系統與零組件的垂直整合，提升效率並提供完整解決方案。因此，「我們對鴻海AI伺服器營收的快速成長與摺疊手機新趨勢轉為更樂觀。」

美系外資最新分析顯示，鴻海營業利益率（OPM）可望因高單價（ASP）的AI伺服器，讓產品組合持續優化與改善，帶動營運槓桿效應，不過，仍然需要注意未來潛在的主要營運風險，2026至2027年間的AI產品成長幅度可能趨緩，導致毛利率與獲利增幅觸頂，至於電動車則因營收貢獻比重微乎其微，不會成為營運成敗的決定性因素。

