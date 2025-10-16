無薪假人數微增 竹科再現減班休息案例引關注

勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，圖為勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期有53家企業宣布停止實施，1618名員工恢復原本工時，但仍有不少新增實施企業，使得本期仍有8543名勞工放無薪假，較上期微幅增加38人，其中高達9成、7923人是受美國關稅影響，值得注意的是，本期一家竹科業者，申請4人實施減班休息，讓原本「0人」的竹科破蛋，在今年火紅的科技業中格外醒目，但勞動部不針對個案評論。

勞動部今（16）日公布受景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，共432家、8543人實施人數，較上期（10月1日）公布的398家、8505人，本期家數增加34家、人數微幅增加38人。但整體通報的8543人中，製造業仍是大宗，多達359家、8130 人，約佔總人數95.2%。其中又以金屬機電工業佔最多數，共287家、6520人，約佔製造業的8成。經詢問廠商是否受美國關稅影響，此次通報的業者中，有354家表達其訂單受美國關稅影響，員工人數7923人，約佔整體減班休息勞工的9成。

請繼續往下閱讀...

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，本期停止實施的業者中，人數較多的是1家「其他運輸製造業」，因收到訂單營運恢復穩定，公司表達341名員工沒有再次通報實施；另有1家機械設備製造業者，原本通報140名員工減班休息，同樣因訂單回穩，因此不再繼續減班休息；1家「化學肥料及材料製造業」原本通報95名員工減班休息，因為收到訂單，將原定實施到9月底的減班休息提前到9月15日結束，恢復正常工時。

黃琦雅強調，本次新增實施的業者中，最多的一家為機械設備製造業，僅有200多人 ，相較過去動輒3、4百人的狀況要少，本期新增人數可說是近幾個月增加人數最少的一次，但仍會以審慎的態度看待下一期。

值得注意的是，過去2期（9月16、10月1日）人數掛零的「新竹科學園區」，本期再次有1家業者4人申請減班休息，竹科在今年7、8月間，也曾有1業者5人申請減班休息，對於此次再度有業者申請，勞動部不願多做評論，強調通報減班休息的勞工，若非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7210元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法