焦點股》研揚：工業AI新品支援DDR5 猛攻漲停

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研揚（6579）持續擴充旗下產品線，針對工業AI應用釋出新品，支援最高 96GB DDR5 記憶體，整合完整的工業通訊介面，將先進的工業機器人與推論式安全監控解決方案推向市場。研揚截至中午12時6分股價暫報漲停價138元，成交量1157張，超過300張漲停價委買單鎖盤。

研揚表示，工業電腦近年發展出多元化應用，從傳統工廠自動化延伸至智慧城市、醫療影像處理、車載系統、能源管理等領域，已成為企業數位轉型的核心基礎設施。隨著智慧物聯網技術的發展，進一步在智慧製造、智慧城市等領域扮演關鍵角色，並結合邊緣運算與 AI 推論能力，支援即時數據處理，降低雲端依賴。

研揚指出，目前邊緣運算正在推動AI即時應用落地，成為實現大規模AI應用的關鍵技術。早期AI模型訓練與推論主要仰賴雲端運算資源，然而，此架構在即時性、頻寬成本及數據安全方面存在瓶頸。隨著高效能邊緣運算平台及AI加速晶片的發展，邊緣AI能夠部分或全部運算任務卸載至邊緣設備執行。

研揚提到，生成式AI 模型最近幾年快速發展，透過模型壓縮、量化及剪枝等技術，可將複雜模型部署於邊緣設備，實現本地化內容生成、風格轉換、異常檢測等功能。未來，隨著5G、AI 晶片及開源框架等技術持續演進，邊緣AI將實現本地化的數據分析與決策，提升系統反應速度並降低營運成本，在智慧製造、智慧城市、智慧醫療等領域釋放更大潛力。

