北士科T17、T18今動土 林維俊：從頭到尾沒有想向北市府拿一毛錢！

台新新光金控總經理林維俊強調，新壽所作所為都是符合法律，動土典禮是依照民間習俗，強調和輝達是商業協議，從頭到尾都沒想要從北市府手上拿一毛錢。（記者鹿俊為攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權2021年已由新光人壽取得。新壽今舉行動土典禮，母公司台新新光金控總經理林維俊受訪時強調，新壽所作所為都是符合法律，動土典禮是依照民間習俗。他強調和輝達是商業協議，從頭到尾都沒想要從台北市政府手上拿一毛錢。

林維俊表示，台新新光金控做事都是合法合規合契約，一直以來都是遵守台灣法律規定做事，今天的動土典禮是依照台灣民間習俗，擇定良辰吉時舉行動土典禮，祈求一切順利，完全符合法律規定，也符合民間習俗。

他提到，新壽在10月9日拿給北市核發的雜項執照後，就依台灣民間習俗擇日舉行動土典禮，絕非外界所言挑釁台北市政府，沒這意思，也希望大家不要這樣解讀。

對於動土典禮沒邀北市府代表出席，林維俊說，今天的活動定調為公司內部的事，新壽的地方主管機關是台北市政府，產業主管機關則是金管會，考量長官工作繁忙，所以兩邊都沒邀請，沒邀北市府、也沒邀金管會。

對於目前的僵局，林維俊說，新壽和北市府是夥伴關係，公私部門在此事立場一致，都是希望輝達能夠留下；但在地上權契約有任何更改前，必須依照契約動作，時間到了就該做什麼。

因此，他感謝北市府核給雜項執照，澄清新壽取得地上權3年沒有動不是沒有作為、養草，這是不正確的。新壽沒有動，是因為依法不能動；今天動了，是因為依法、依契約可以動，也依台灣民俗選好時間舉行動土典禮。

他表示，目前新壽和北市府各自有困難，但雙方是夥伴關係，目的要把輝達留下，一起討論看什麼樣做法可以解決雙方的困難，公私一起合作把輝達留下，是新壽要做的事。

林維俊強調今天的動土典禮不違反這個立場，仍希望跟北市府合作解決問題，典禮只是單純因為拿到執照，依契約必須往前走，之後跟北市府有好的解決方案的話，隨時都可以調整。

他也澄清，新壽從頭到尾都沒有想從北市府或台北、臺灣的納稅人這邊拿到一毛錢，只是新壽依法標到地上權，輝達這樣的國際公司有意願，就想說看依照什麼法律架構，將地上權讓給輝達，討論如何解決問題；而輝達要承接未來的開發利益，當然希望跟輝達好好討論讓出地上權的補償金。他強調這是新壽和輝達之間的事，跟北市府一點關係都沒有，新壽從來沒想從北市府拿到任何一毛錢。

今年5月新壽已成功和輝達討論好，輝達也同意支付讓出地上權的補償金，既然5月可以跟輝達談妥商業條件，雖然MOU已在9月底到期，但他相信重新再談一次也不困難。

對於目前的僵局，林維俊有信心會突破，重申會繼續努力溝通，相關時間點和細節則不對外說明，他認為談判討論過程不需要透過媒體傳話，新壽會直接和北市府、輝達作善意溝通。

新光人壽今舉行北士科T17、T18基地動土典禮。（記者鹿俊為攝）

