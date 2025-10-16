2025全球退休金指數排名出爐！台灣名次曝光

2025全球退休金指數排名出爐！台灣名次退步到45名。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣輸給了中日韓，2025年全球退休金指數排名出爐！新加坡首次躍居最高等級行列，而荷蘭繼續穩坐第1名寶座，至於台灣則位於C級，同C級的國家中，輸給中國、日本、南韓、越南，僅贏印尼和泰國，總排名退步到45名。

外媒報導，2025年度美世CFA協會全球退休金指數（MCGPI）中，共有５個國家獲得最佳的A級評級，除了新加坡與荷蘭外，還有冰島、丹麥和以色列。

在A到E的等級中，台灣被列在C等級。以排名計算，台灣今年落居第45名，低於中國（38）、日本（39 ）與南韓（43），而且台灣的整體評比指數從去年的53.7，今年降至51.8，主要原因是家庭儲蓄相關資料更新。

報告指出，台灣若要提升台灣整體退休制度的評比指數，可考慮提高對最貧困年長者的基本保障水準、規定部分勞工退休金須以定期式收入形式領取、隨平均壽命延長，逐步提高法定退休年齡，並且提升高齡族群的勞動參與率。

該報告首席作者、美世雪梨合夥人詹金斯表示，新加坡從C級一路躍升至A級，新加坡的經濟也發揮重要作用，因為該指數的永續性評分會考量長期經濟成長。

報告作者同時警告，隨著全球不確定性增加，各國政府日益傾向於將養老基金的資金用於國家優先事項，成為推動國家利益投資的工具。

這份在15日公布的報告，依據退休制度的充足性、可持續性與健全性３項指標，評比全球52個退休制度。

