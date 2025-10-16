北台今年新推案恐難破兆元 很大機率寫下8年來新低

房市買氣受央行政策、房貸緊縮影響，單周交易掛蛋與來客量個位數都為常態。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕受央行信用管制影響，北台新建案單周上門看屋個位數、買氣掛蛋已成常態，促使建商無意再推新案，今年前3季北台各縣市新推案量，除宜蘭年增26.8%，其它地區全數相較去年同期衰退，而台北市、新竹縣市以及基隆市年減幅均逾5成，今年前3季推案現況呈現直接腰斬。

根據住展雜誌調查，今年前3季北台灣新建案（包括新成屋、預售屋）推案金額不到8千億元、約7969.4億元、相較去年同期大減3860.8億元、年減幅約32.6%。住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，若以今年單月平均推案量逾600億元進行推估，北台灣全年推案金額很大機率不到1兆元，若是全年推案量未達1兆元，將寫下8年來北台新推案量新低。

進一步觀察各縣市前3季新推建案金額，台北市約1505.1億元、年減幅達52.9%，陳炳辰表示，台北市前3季僅在南港、萬華等兩行政區各出現1個總銷金額破100億元的新案，大多數建案總銷則不到50億元，推測可能是買氣冷清，建商推案態度顯得相對保守。

新北市前3季新推建案金額約3170.2億元、年減幅約19.1%，陳炳辰認為，新北市前3季在5個行政區都出現過單一新案總銷破百億元的推案情形，應該與新案早已規劃，建商在不得不推出的情況下，硬著頭皮上場，因此，相較去年同期衰退幅度較少。

北市、新竹、基隆前3季推案 較去年同期直接腰斬

桃園市前3季推案金額約2381.9億元、年減幅約20.7%，陳炳辰指出，今年桃園投資氛圍消散，因此，建商推新案也偏向冷處理。新竹縣市前3季推案金額約607.5億元，甚至只有兩案總銷突破20億元、其它都是小案。

至於，基隆市前3季推案金額約69.8億元、年減幅達7成，市場回歸基本盤，而宜蘭地區則在房市低氣壓中，前三季推案金額相較去年同期、逆勢增加26.8%，推案金額約234.9億元，陳炳辰認為，宜蘭房市以內需為主，建案推案腳步可按照規劃時程，不若一線城市顧慮這麼多。

