抽中1張賺近5萬！東聯互動今上櫃飆漲近3成 蜜月行情展開

金融科技股東聯互動（7738）今（16）日以每股168元掛牌上櫃，隨即展開蜜月行情，圖左為董事長吳侑勳（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕金融科技股東聯互動（7738）今（16）日以每股168元掛牌上櫃，隨即展開蜜月行情，開盤大漲44.5元，早盤股價一度飆至217.5元、大漲近30%，抽中投資人1張賺近5萬元。1年賺進約1個股本的東聯互動，以全球跨境金融業者為目標，除深耕台灣市場，也積極布局海外，子公司東聯國際已於2024年7月在香港展開業務，更規劃於菲律賓、印尼、越南複製台灣成功經驗。

東聯互動2024年度合併營收4.34億元、年增27.44%；每股稅後盈餘9.51元、年增215.95%。2025年第2季累計合併營收2.67億元、年增26.58%；每股稅後盈餘7.38元、年增57.36%，為公司成立以來同期新高，反映業務擴張與營運效率同步提升。

東聯互動鎖定台灣85萬移工匯款需求，透過APP整合各類收取支付等功能，以APP導入法遵科技、大數據分析及身分驗證技術，協助境外工作者透過合法管道匯款，並與四大超商及多家業者合作，截至2025年4月底，活躍用戶數突破20萬人，根據金管會資料，2024年全台小額移工匯兌業務，東聯互動市占率逾4成。

除深耕台灣市場外，東聯互動也積極布局海外，東聯互動以全球跨境金融業者為目標，子公司東聯國際已於2024年7月在香港展開業務，提供具合法居留權之客戶匯款至東南亞，2025年1月至4月之交易金額較2024年7月至12月成長50.20%，交易筆數成長61.67%，展現海外市場成長動能。東南亞等地也將準備將台灣成功經驗複製至當地市場，未來將與當地業者合作擴展服務。

展望未來，隨著台灣產業面與人口結構的轉變，政府政策逐步鬆綁，包含開放服務業、放寬長照需求門檻，以及與印度簽署勞工合作備忘錄，引進移工人數預期將持續成長，進而推升跨境匯款需求穩定擴大。東聯互動以每位移工每月平均匯回1至2萬元預估，小額匯兌市場規模應在900億至2000億元，隨著合法管道滲透率提升、來台移工人數持續成長，預期小額匯兌市場仍將持續成長。

