記憶體族群強強滾 南亞科、華邦電亮燈漲停

記憶體族群強強滾，南亞科、華邦電早盤紛紛亮燈漲停，左為華邦電董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠美光股價再上漲，激勵台股記憶體族群今一片翻紅，買氣強強滾，DRAM廠南亞科（2408）不僅第三季轉虧為盈，第四季及明年營運前景也受看好，外資及本土法人紛調高目標價至百元以上，最高達125元，南亞科今股價一掃昨走跌的氣壓，強勁拉漲停至94.9元鎖住，上漲8.6元，截至9點35分為止，成交量逾6.7萬張，漲停後掛委買量超過3.1萬張。

華邦電（2344）、力積電（6770）也走強，成交量各以超過23.4萬張、12萬張分居台股第一及第二，華邦電盤中也掀漲停達44元，上漲4元，漲停後委買量超過4萬張。記憶體模組廠創見（2451）也漲停，宜鼎（5289）、品安（8088）、宇瞻（8271）等股價也紛登高，價量齊揚。

南亞科日前法說會公布第三季繳出轉虧為盈，公司預期第四季DRAM價格還會再漲，營運展望正面，毛利率與獲利將會持續改善，營運過半比重的DDR4供需缺口「有點大」，預估明年也會是一個很不錯的一年。

南亞科法說會後，有的外資將南亞科目標價上修至110元，本土法人也看好南亞科，將目標價上修至125元，並調升評等至買進。外資及本土法人看好南亞科今年全年可望轉虧為盈，明年每股盈餘則可上看12元至14元之上，不過，南亞科對今年全年能否轉虧為盈，認為還要努力，明年則未說明獲利數字。

