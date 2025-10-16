美國警告北京若實施稀土出口管制 世界將與中國脫鉤

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三（15日）警告北京，若是中國堅持對稀土等關鍵礦物實施新一輪的全面出口管制，將迫使美國和其他國家與中國脫鉤。

《金融時報》報導，貝森特與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）一同出席記者會時表示，中國正在利用其政權「對抗整個世界」，如果中方想成為世界「不可靠的夥伴」，那麼世界就必須脫鉤。

請繼續往下閱讀...

貝森特強調，世界無意與中國全面脫鉤，大家希望降低風險，但這樣的訊號象徵著脫鉤，這應該不是中國想要看到的情況。

北京上週公佈了稀土和關鍵礦物的新出口管理制度，要求非中國公司出口含有少量這些礦物的產品時，也必須獲得中國政府許可。這一行動引發美國等國的譴責，他們認為，基於中國在稀土產業的主導地位，此舉將對全球供應鏈產生重大衝擊。

葛里爾表示，中國的出口管制將於12月生效，將對全球產生影響。儘管中國近年來對美國、歐洲、加拿大、澳洲等國採取了一系列報復性貿易行動，但這次行動並非對等報復，這是對世界上每個國家進行經濟脅迫的行為。

貝森特和葛里爾表示，美國堅持要求中國不要繼續執行管制。葛里爾補充，這項規定賦予中國對全球經濟和科技供應鏈的控制權，這將影響AI系統和高科技產品，甚至影響汽車、智慧型手機等普通消費品，並可能影響家用電器。

一些專家認為，北京計劃透過實施稀土出口管制，迫使美國考慮放鬆對半導體和晶片相關技術的出口管制。在另一場記者會上，被問到美國是否會將出口管制擺上談判桌時，貝森特表示，自己不會先透露談判的具體內容。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法