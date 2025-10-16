自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

27600點到了！台積電飆1480元、華邦電、南亞科漲停 指數漲逾380點

2025/10/16 09:41

27600點到了！台積電飆1480元、華邦電、南亞科漲停，指數漲逾380點。（資料照）27600點到了！台積電飆1480元、華邦電、南亞科漲停，指數漲逾380點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕艾司摩爾（ASML）公布第3季訂單與營業利益超出市場預期，台積電ADR週三上漲2.97%，受此激勵，台積電股價再戰新高來到1470元，指數開盤漲61.61點，以27337.32點開出，在台積電法說行情啟動，股價來到1485元新高，加上華邦電與南亞科雙雙漲停，帶動電子股上攻，加上傳產與金融也同走揚，指數開高走高，指數漲逾380點，來到27657點，再創新高。

美國銀行股財報傳佳音，加上艾司摩爾（ASML）公布第3季訂單與營業利益超出市場預期，美股4大指數週三僅道瓊收小黑。

道瓊工業指數小跌17.15點或0.04%，收報46253.31點。

標普500指數上漲26.75點或0.40%，收在6671.06點。

那斯達克指數上揚148.38點或0.66%，收22670.08點。

費城半導體指數揚升196.73點或2.99%，收6767.06點。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財