27600點到了！台積電飆1480元、華邦電、南亞科漲停，指數漲逾380點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕艾司摩爾（ASML）公布第3季訂單與營業利益超出市場預期，台積電ADR週三上漲2.97%，受此激勵，台積電股價再戰新高來到1470元，指數開盤漲61.61點，以27337.32點開出，在台積電法說行情啟動，股價來到1485元新高，加上華邦電與南亞科雙雙漲停，帶動電子股上攻，加上傳產與金融也同走揚，指數開高走高，指數漲逾380點，來到27657點，再創新高。

美國銀行股財報傳佳音，加上艾司摩爾（ASML）公布第3季訂單與營業利益超出市場預期，美股4大指數週三僅道瓊收小黑。

道瓊工業指數小跌17.15點或0.04%，收報46253.31點。

標普500指數上漲26.75點或0.40%，收在6671.06點。

那斯達克指數上揚148.38點或0.66%，收22670.08點。

費城半導體指數揚升196.73點或2.99%，收6767.06點。

