「金」厲害 ! 小摩CEO罕見喊黃金目標價 預言輕鬆升至1萬美元

〔財經頻道／綜合報導〕金價今年飆升近60%、突破每盎司4200美元。對此，摩根大通（J.P. Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）罕見表態，稱持有黃金「有一定合理性」，並預測在當前環境下金價可能輕鬆升至5000美元甚至1萬美元。據報導，這番言論是這位華爾街領袖的職業生涯中，少數幾次認為黃金配置「有些合理」的時刻。

報導指出，戴蒙本人表示不會購買黃金，其理由是持有成本達4%；但他承認，在當前環境下配置一定黃金具有合理性。而戴蒙對黃金的表態，顯示了即便是先前對貴金屬持保留態度的華爾街領袖，也開始重新評估黃金的投資價值。

值得一提的是，戴蒙所提到的4%持有成本，主要是針對需要儲存大量金條的億萬富翁，對於一般的投資人而言，小額黃金的持有成本接近零。

據報導，黃金價格在2年前還低於2000美元，本世紀以來的漲幅已超過股票市場。主要是投資人對避險資產的需求，反映了對通膨和地緣政治動盪的擔憂，而全球央行的購金需求，是推動金價持續上漲的主要驅動力之一。

儘管金價大幅上漲，華爾街專業投資人對黃金的配置比例仍然較低。根據美國銀行最新基金經理人調查，華爾街專業投資者對黃金的配置比例僅2.4%。相較之下，加密貨幣的配置比例更低、僅0.4%，不到黃金配置的5分之1。這表明當前黃金仍處於相對低配狀態。

根據美國銀行每月對全球資產管理人的調查，「做多黃金」的策略在9月被認為是僅次於美國大型科技股的第二大擁擠交易。然而，仍有超過3分之1的受訪者完全沒有黃金配置，而那些配置了黃金的投資者，其平均權重僅為4.2%。

隨著金價創下新高，華爾街主要投行也競相調漲金價預測目標。其中，高盛預計至明年底金價將再漲20%，法國興業銀行認為金價升至5000美元是「不可避免」，摩根大通則將做多黃金列為其「最強信心的跨資產觀」之一。

