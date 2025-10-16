針對「台灣晶片」？歐智庫曝中國最嚴稀土管制內幕

近期中國宣布更嚴格的稀土出口管制措施。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易大戰持續升溫，在中國宣布更嚴格的稀土出口管制措施後，這場爭端可能會影響美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平的會面，分析還指出，中方祭出稀土管制的原因可能與台灣有關。

布魯蓋爾經濟智庫（Bruegel economic think tank）分析，北京掌控全球約85%至90%的稀土加工能力，這些稀土對電池、半導體與精準導引武器等供應鏈至關重要。

根據報導，此次管制措施大幅升級，原先4月公告的7種稀土原料出口禁令，如今再新增5種（釓、鉺、銩、銪與鐿），同時限制範圍也擴大至提煉技術、設備及含有0.1%以上中國加工稀土的產品。

此外，凡涉及軍事或「雙重用途」的稀土出口申請將自動遭到拒絕。而這次管制還包含所謂「中國人條款」，禁止中國公民未經批准參與海外稀土活動，做法類似美國對敏感技術的出口限制，但由於執行困難，北京可能仿效美方建立「實體清單」，追蹤全球稀土最終使用者，進一步擴大其出口管制的全球影響。

受此衝擊最嚴重的行業包括美國國防項目，其中包括五角大廈高達30%的計劃，如F-35戰機航電系統，恐因稀土短缺而延遲；波音公司可能面臨零件組裝問題；半導體領域的輝達（NVIDIA、英特爾（Intel）、蘋果（Apple）的成本勢必會增加，並面臨潛在延誤；電動車製造商如特斯拉（Tesla）可能被迫削減產量。

在歐洲，空中巴士（Airbus）、福斯汽車（Volkswagen）及其他電動車企業同樣受到嚴重影響。台灣晶圓代工龍頭台積電（TSMC）也可能受創，因AI晶片製造仰賴稀土材料。

北京選在APEC峰會前夕出招，挑釁性十足，這似乎與近期美方舉措及台灣相關發展有關。美國商務部9月29日實施「關聯企業規則」，將出口管制名單擴及被列名企業持股超過50%的子公司，堵住中國規避路徑。

同日，美國參議院通過法案，禁止美國生技企業向特定中企採購，並通過具挑釁意味的「抗中法案」（FIGHT China），限制美國資金投向中方半導體、AI與量子產業，顯示兩黨在經濟安全上的共識。

至於台灣，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）9月30日提議，要求供應美國市場的晶片產量應「美台五五分攤」，以提升美國本土生產並強化台灣安全。台灣10月1日拒絕該提案，強調此舉可能削弱「矽盾」：即台灣在半導體產業的主導地位能防止中方干預的戰略信念，並指出台積電（2330）預計到2030年僅將20%的先進製程設在美國亞利桑那州。

然而，北京可能擔憂台灣將技術與先進製程外移至美國。此外，中國出口管制的域外效力，可能迫使台積電向北京申請稀土材料出口許可，影響其對美國企業的晶片供應。若中國將台積電納入「實體清單」，美國AI產業供應鏈將更加複雜化。

