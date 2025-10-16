堅持1枚都不賣！金價飆天價 第3大黃金儲備國身價曝光

金價飆天價，全球第3大黃金儲備央行身價也跟著大暴增，估市值已飆達3000億美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受惠金價每盎司突破4200美元天價，義大利央行身價暴增，路透報導，近年來，儘管義大利面臨債務不斷增加危機，但仍堅持黃金1枚都不賣，如今隨著金價不斷刷新天價，全球第3大黃金儲備央行身價也跟著大暴增，估市值已飆達3000億美元（約新台幣9.18兆）。

路透報導，義大利在經濟低迷時期拒絕拋售黃金，即使在2008年債務危機期間也保留了黃金儲備，由於義大利央行龐大的黃金儲備，隨著金價歷史新高，該國正享受著意外之財。

義大利央行目前擁有全球第3大黃金儲備，僅次於美國和德國。路透社的計算顯示，其2452公噸黃金儲備以目前價格估計價值3000億美元（約新台幣9.18兆）。

米蘭博科尼管理學院院長卡塞利對路透社表示：“極端的貨幣不穩定導致西方國家的央行購買黃金，而黃金是金融穩固的終極象徵。”

由於許多西方國家仍將黃金視為最後的保障，在全球秩序重塑的背景下，世界各國央行再次開始囤積黃金。

「義大利央行的這一歷史性決定讓人感覺非常現代，」卡塞利說。 “因為我們又回到了那個時代。”

義大利銀行的金庫目前收藏著約 87萬1713 枚金幣，重約4.1噸，該金庫被稱為“聖器收藏室”，取自教堂中存放聖物的房間。

世界黃金協會的數據顯示，截至去年年底，黃金佔義大利官方儲備的近75%，這一比例遠高於歐元區的66.5%。

如今，義大利公共債務已超過3兆歐元（約新台幣107.07兆），預計明年將達到GDP的137.4%，透過出售黃金來削減公共債務的呼聲不斷出現。

Banca Patrimoni Sella & C 市場分析主管 Giacomo Chiorino 表示：“即使出售一半的黃金儲備也無法解決義大利的債務問題。”

有些人認為，出售金條可以為基本公共服務釋放資金，使公民受益，而不是閒置在金庫中。

儘管如此，義大利央行並未表現出拋售黃金的意圖。該央行尚未就其黃金政策發表任何評論。

