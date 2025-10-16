「二手」CP值高？達人揭5類踩雷商品 千萬別買

二手達人揭地毯等5類踩雷商品，千萬別買。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕省錢又環保，催生二手市場蓬勃發展，具有多年經驗的二手達人Sarah Lyon分享，寢具類、小家電等5類商品，容易踩雷，千萬別買，唯有懂得判斷那些東西真的值得帶回家，才能真正挖到寶。

世界日報報導，Sarah Lyon逛二手店已有多年經驗，而她的公寓也幾乎都是用來自世界各地的復古收藏品裝飾而成。

據Real Simple報導，Sarah是1位資深的古物迷，這些年下來，她也累積了不少寶貴的經驗，讓她最深的體會之一是：即使對復古商品情有獨鍾，也必須有選擇地購買，懂得判斷哪些東西真正值得帶回家。畢竟，「你真的不需要把整個跳蚤市場都搬進自己的家裡。」

她以個人經驗建議，地毯等５類二手商品，容易踩雷，千萬不要買。

1.寢具類

Sarah表示，像床單、毛毯這類貼身用品，在二手店裡很難徹底檢查其狀況，也無法保證沒有污漬或異味。相較之下，她更傾向於花多一點錢，選擇全新且品質有保障的商品。

尤其對於對氣味敏感或有寵物過敏的人，她更是強烈建議跳過這類產品。

2.地毯

她對地毯的態度也大致相同，雖然在遺產拍賣會或跳蚤市場中偶爾會找到狀況良好的地毯，但一般的二手店所販售的地毯，往往不容易徹底檢查清潔程度。

「說真的，誰會想在Goodwill的店裡，攤開一張8x10英尺的大地毯來仔細查看呢？」她笑說。加上現在有許多品牌提供價格合理、風格多樣的全新地墊，Sarah認為直接購買新的會更輕鬆且安心。

3.小型家電

雖然在二手店裡可能會看到價格誘人的品牌咖啡機，但Sarah提醒，這類商品往往無法現場測試，帶回家才發現功能異常的情況並不罕見。她自己就曾因貪便宜買過幾台咖啡機，結果不是漏水就是操作不順。

4.單個玻璃杯

盡管獨居，Sarah還是會避免只購買單一玻璃杯，因為成套的杯子不僅看起來更整齊，也更方便招待客人。她認為，擁有１組統一的玻璃杯，能為生活帶來一種秩序感。

5.「某天可能會用到」的東西

Sarah特別強調，不要被「未來可能用到」這種想法牽著走。這不包括為特定活動做準備的計畫性購物，例如已安排的婚禮派對，而是指那些沒有明確用途、純粹因為價格便宜或外型可愛而被帶回家的東西。

她舉例說，有次看到南瓜造型的節慶燈飾，當下覺得很適合萬聖節派對，但事實是她從未舉辦過類似活動，也沒計畫要辦。後來那些東西就只是占空間。

Sarah 坦言，我曾經買過一堆派對裝飾，結果活動根本沒辦成，最後發現，花錢、占空間去保存這些永遠派不上用場的東西，真的一點也不值得。

