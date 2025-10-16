美股收盤》銀行股財報亮眼 摩根士丹利股價創新高 美股多收紅

摩根士丹利（Morgan Stanley）及美國銀行（BofA）季度財報亮眼，股價在公布財報後大漲，摩根士丹利股價更創歷史新高，美股主要指數週三多收紅。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley）及美國銀行（BofA）季度財報亮眼，股價在公布財報後大漲，摩根士丹利股價更創歷史新高，美股主要指數週三多收紅，台積電ADR上漲2.97%。

在投資人關注美中貿易緊張情勢之際，摩根士丹利及美國銀行股價在公布財報後勁揚，其中摩根士丹利股價上升4.7%，美國銀行則大漲 4.4%，兩家大型銀行獲利優於華爾街預期。

請繼續往下閱讀...

在前一天高盛 （Goldman Sachs）與摩根大通 （JPMorgan Chase）也公布投行部門表現穩健，並預期該業務將持續繁榮。本週多家銀行財報顯示美國大型企業展現韌性，第三季財報季開局良好。標普500銀行指數也上漲1.2%，為三週以來首度連漲三日。

電腦晶片製造設備供應商艾斯摩爾（ASML）公布第三季訂單與營業利益超出市場預期，受惠於人工智慧（AI）投資熱潮，ASML在美掛牌股票上漲 2.7%。

美股市場成交量相對放大，總成交股數達215億股，高於過去20個交易日平均的204億股。

美國政府關門已進入第三週，由於聯邦政府機構停擺，許多關鍵經濟數據暫停發布，讓交易員面臨資訊盲區。

道瓊工業指數小跌17.15點或0.04%，收報46253.31點。

標普500指數上漲26.75點或0.40%，收在6671.06點。

那斯達克指數上揚148.38點或0.66%，收22670.08點。

費城半導體指數揚升196.73點或2.99%，收6767.06點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法