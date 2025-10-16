國泰推動資產管理 目標投信10年AUM增至15兆

國泰金控昨舉辦第2屆「國泰資產管理高峰會」。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控昨舉辦第2屆「國泰資產管理高峰會」，國泰金控總經理李長庚表示，未來希望將資產管理發展成為人壽和銀行以外的第3個獲利引擎，由國泰投信為主體，推動國泰資產管理品牌，目標10年將國泰投信的資產管理規模由目前的2.3兆擴展至15兆。

李長庚指出，台股30年以來市值由6.5兆增至95兆、每年股利發放由20年前4000多億增至今年已逾2兆，台灣強大的本地創富條件，是新加坡和香港都沒有的，台灣產業創造財富能力絕無僅有，也是台灣在發展資產管理上非常強大的優勢。

但他說，國人龐大的資產和創富能力，卻讓很多錢跑到海外去，金管會也注意到這個問題，因此金管會主委彭金隆上任1年多以來，修改超過50條法規，高雄資管專區開放30幾項業務，是他在金融業30多年沒看過的。金管會透過鬆綁相關法規，打通環節，但要進一步創造對海外投資人的吸引力，還有些問題待克服，像是稅制、資金進出不自由、地緣風險等。

李長庚表示，希望政府能以投資未來的角度去思考，如何善用資源投資未來，讓產業更茁壯，讓年輕人更有希望，薪資和就業提升，期待金管會以外的政府部會一起努力克服問題，他相信台灣的資產管理絕對前途無量。

國泰投信董事長李偉正表示，除了投研團隊的強化、產品上多元發展，提供客製化服務，滿足客戶需求，並進行系統的完善建置，未來10年目標將國泰投信的資產管理規模由目前的2.3兆擴展至15兆。國壽執行副總林昭廷表示，等系統建置好，未來3到5年內會逐步把國泰人壽絕大多數的金融資產，以及投研團隊轉移到國泰投信下，主要會先從股票部位開始。

國泰金控表示，未來將積極完備資產管理事業為第3獲利引擎，整合國泰人壽的投研能力、國泰世華的通路佈局與國泰投信的商品開發能力，以集團角度相互協作，拓展資產管理的能力與服務範疇，未來將由國泰投信為主體，推動國泰資產管理品牌，為投資人提供具前瞻性的資產配置解方，並以實際行動推動台灣躍升亞洲資產管理中心之一。

