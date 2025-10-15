自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

低軌衛星Kuiper花落遠傳? 中華電信：持續積極爭取

2025/10/15 19:10

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕針對遠傳將加速Kuiper低軌衛星未來在台灣商轉一事，中華電信指出，中仍會全力來協助國家提升台灣整體網路韌性，持續積極爭取代理 Kuiper 在台相關業務。

中華電信表示，與 Kuiper 已接觸多年，Kuiper 衛星目前規劃之第一代使用者終端設備所使用的 28.5～29.2GHz 頻譜，恰與遠傳行動 5G 頻率重疊。由於衛星終端若與行動網路使用相同頻段可能產生干擾，須取得行動電信業者同意方可使用該頻段。

中華電信指出，期盼政府能從國家整體衛星產業發展與所需頻譜策略出面協助，根本解決衛星與5G行動網路頻譜重疊干擾之議題，仍會全力來協助國家提升台灣整體網路韌性，持續積極爭取代理 Kuiper 在台相關業務。

中華電信強調，將持續關注衛星技術演進，並與國際衛星業者保持密切合作。

中華電信獨家取得OneWeb在台代理權，中華電信OneWeb執照已經取得NCC許可，預期近期就會開放商用。

相關新聞：第二家低軌衛星要來台了 遠傳：加速與Kuiper低軌衛星在台商轉

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財