低軌衛星Kuiper花落遠傳? 中華電信：持續積極爭取

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕針對遠傳將加速Kuiper低軌衛星未來在台灣商轉一事，中華電信指出，中仍會全力來協助國家提升台灣整體網路韌性，持續積極爭取代理 Kuiper 在台相關業務。

中華電信表示，與 Kuiper 已接觸多年，Kuiper 衛星目前規劃之第一代使用者終端設備所使用的 28.5～29.2GHz 頻譜，恰與遠傳行動 5G 頻率重疊。由於衛星終端若與行動網路使用相同頻段可能產生干擾，須取得行動電信業者同意方可使用該頻段。

中華電信指出，期盼政府能從國家整體衛星產業發展與所需頻譜策略出面協助，根本解決衛星與5G行動網路頻譜重疊干擾之議題，仍會全力來協助國家提升台灣整體網路韌性，持續積極爭取代理 Kuiper 在台相關業務。

中華電信強調，將持續關注衛星技術演進，並與國際衛星業者保持密切合作。

中華電信獨家取得OneWeb在台代理權，中華電信OneWeb執照已經取得NCC許可，預期近期就會開放商用。

