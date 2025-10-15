馬太鞍堰塞湖賑災 元大金控、三陽工業捐贈300輛機車

元大金控及三陽工業捐300輛機車，協助花蓮受災戶。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部次長賴建信今出席「元大金控及三陽工業捐贈機車協助花蓮災後復原記者會」時表示，花蓮馬太鞍災後交通受阻、民生不便，此次元大金控慷慨捐贈100輛「光陽GP125 機車」與100輛「三陽VIVO125機車」，及三陽工業加碼捐贈100輛「WOO115機車」，合計300輛，協助地方居民恢復基本交通與生活機能，展現企業對地方的關懷與責任，令人感佩。

賴建信表示，災後重建是一項長期的任務，不僅需要政府部會的積極投入，更需要企業與社會各界的共同參與。元大金控及三陽工業主動伸出援手，以具體行動協助受災民眾，正是「企業社會責任」最溫暖的實踐。經濟部除深表感謝外，亦將持續整合各界資源，協助花蓮加速重建，讓民眾早日重回安定生活。

請繼續往下閱讀...

針對300輛機車的分配機制，賴建信說明，經濟部已會同行政院前進協調所規劃分配機制，將依災區實際需求分發，從機車報廢的民眾做篩選，優先提供低收入戶及中低收入戶使用；其餘部分則採公開、公平方式抽籤發放，確保資源分配透明、公正，並切合地方實際需要。

賴建信強調，中央與地方將持續密切合作，結合企業界力量，共同推動重建工作，使花蓮的產業、交通及生活環境能更快速恢復。他再次感謝元大金控、三陽工業展現企業愛心，也感謝所有在第一線投入救災與重建的同仁。政府將持續扮演穩定支柱的角色，整合各方力量，協助花蓮儘速重現活力，後續行政院東部聯合中心及經濟部會將機車捐贈給災民，讓溫暖的行動成為災後最堅強的力量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法