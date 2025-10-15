Costco這款高CP值商品 四位食品專家同聲推薦

許多烹飪專業人士都喜歡到好市多 （Costco）採購，因為這家備受喜愛的連鎖超市提供高品質、餐廳級的食材。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多烹飪專業人士都喜歡到好市多 （Costco）採購，因為這家備受喜愛的連鎖超市提供高品質、餐廳級的食材。大量購買也是以更低價格招攬眾多顧客的好方法，這吸引了廚師和烹飪專業人士紛紛購買會員卡。美國營養師克里斯蒂娜·馬尼安（Christina Manian），詢問四位食品專家他們最喜歡的Costco 產品是什麼時，他們都說了同樣的話，同時推薦一款熱門品牌的含鹽奶油。

這4位食品專家分別是克拉克（Erin Clarke）：她是簡單、健康的食譜部落格Well Plated的創始人，也是暢銷書Well Plated Cookbook的作者、古妮爾（Melanie Gunnell）是美食部落格Mel's Kitchen Cafe的所有者，也是Mel's Kitchen Cafe Cookbook的作者、瑪莉絲（Kat Marris）為Green Chef高級食譜開發人員，以及加拉格爾 （Joanne Gallagher），她是食譜部落格「Inspired Taste」的所有者和經營者。

請繼續往下閱讀...

據這些受人尊敬的食品專家​​稱，Costco最值得購買的產品是含鹽奶油 Kerrygold Pure Irish Butter。

古妮爾說：雖然Costco目前只銷售這個熱門品牌的含鹽奶油，但它仍然可以用於甜點和烘焙。 「我一直都在Costco買黃油，而且對於那些用歐洲黃油烘焙的人來說，Kerrygold黃油非常棒」。

加拉格爾說：「我總是囤積奶油，尤其喜歡歐式風味的Kerrygold」。這種高品質黃油採用愛爾蘭草飼牛的牛奶製成。以草飼為主的飲食是這款奶油擁有標誌性金黃色澤、濃鬱順滑口感和淡淡甜味的關鍵。

克拉克也強調，「Kerrygold 黃油是最好的」。

瑪莉絲解釋道：「這款備受讚譽的奶油品質和風味非常適合各種食譜。 它能帶來巨大的風味差異，並為平底鍋醬汁帶來絲滑的口感」。她強調，餅乾、蛋糕、麵包、甜麵包卷、派、酥皮點心、鬆餅和太妃糖都能用這種黃油升級，只需確保在食譜中減少鹽的添加量。 「我拒絕用任何其他黃油烘焙！」

真正令人驚訝的是，Costco以四塊八盎司裝的盒裝出售這款頂級黃油，售價約為19美元（具體價格取決於具體地點）。這幾乎是其他零售商的零頭，其他零售商一塊八盎司的黃油通常售價約為6美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法