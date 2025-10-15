作為十年來台積電最大客戶 蘋果可能拱手讓給它 原因曝！

蘋果在過去十年中一直是台積電的最大客戶，但這一地位可能會被輝達及其不斷增長的AI GPU和高效能運算零件訂單所取代。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕2024年蘋果貢獻台積電24%的營收。但不幸的是，這一頭銜可能會落在另一家公司頭上，因為根據最新報告顯示，智慧型手機晶片組訂單正在緩慢下降，而高效能運算（HPC）訂單則強勁增長。

台積電與蘋果之間的關係一直錯綜複雜，可以說，這正是這家iPhone製造商據稱已獲得明年計劃發布的多款晶片組超過一半的2奈米初始供應量的原因。此外，有報導指出，蘋果在過去十年中一直是台積電的最大客戶，但這一地位可能會被輝達及其不斷增長的AI GPU和高效能運算零件訂單所取代。

根據最新數據，高效能運算（HPC）訂單佔台積電2025年第2季營收的60%，遠超過智慧型手機業務。據稱，輝達佔據台積電CoWoS先進封裝產能的一半以上，這意味著它有機會多年來首次與蘋果的主導地位競爭。如果輝達這家圖形處理器製造商保持這一勢頭，預計到2025年，其HPC訂單將佔台積電總營收的19%至21%。

雖然蘋果的營收尚未公佈，但到2026年，該公司仍有機會奪回作為台積電首要客戶的桂冠。

