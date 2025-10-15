示警私人信貸暴雷風險 小摩戴蒙：看到一隻蟑螂代表有更多

戴蒙對私人信貸風險提出警告。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國次級車貸機構Tricolor Holdings以及汽車零件供應商First Brands Group接連破產後，摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）對與私人信貸部門有關的損失提出警告，他說，「當你看到一隻蟑螂，或許還有更多」。

英國衛報報導，摩根大通14日指出，儘管該銀行對在全美各地銷售汽車零件的First Brands沒有曝險，但Tricolor上月因詐欺指控而倒閉，導致小摩面臨1.7億美元的損失。

報導說，這兩家公司都得到所謂影子銀行領域的私人信貸支持，影子銀行不受直接監管，因此不必強制揭露其帳面上的風險水準。摩根大通等受監管的銀行，不是因直接向私人企業提供貸款，就是透過貸款給信用機構，而面臨私人信貸部門的曝險。

戴蒙說，可能會進一步出現類似破產事件。他說，「每當這種情況發生時，我都會提高警覺。我或許不該這麼說，但當你看到一隻蟑螂時，或許還有更多，因此所有人都應有所警覺」。

當被問及貸款給私人信用公司等影子銀行部門，是否存在固有風險（inherent risks）的問題時，戴蒙說，這個類別範圍廣泛，但薄弱的關聯在經濟低迷時會暴露出來。

他說，不是所有銀行的相關放款安全無虞，他表示，「我們甚至不知道其他銀行提供這些實體承保服務的標準是什麼，我懷疑其中一些銀行的標準不如想像般高」，他補充，「這些機構都非常聰明，他們知道自己在做什麼，經驗也十分豐富，但不是所有都非常聰明」。

他指出，「長期以來，我們維持良好的信用環境。但我認為當經濟低迷時，你或許會看到其他地方的信用惡化程度比一些人認為的更加嚴重」。

