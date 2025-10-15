宏都拉斯不想再被中國坑了！可能回頭找台灣 蝦類出口暴跌到企業倒閉潮借鏡

宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，改與中國建交以來，蝦類出口暴跌、中國承諾的援助和建設也紛紛跳票。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯自2023年3月與中國建立外交關係以來，中國在宏國的發展尤為迅速，且已遠遠超出了商業領域。儘管中國迅速滲透宏都拉斯經濟，並擴大在該國的政治及經濟領域的參與，但洪都拉斯從中獲益甚少，而損害卻遠超預期。

宏都拉斯蝦類出口總量下降了67%，導致60家公司倒閉，也喪失對台灣的重要出口；中國商店在宏國的擴展傷害當地企業和搶走工作機會；中國承諾的建設和援助也紛紛跳票。美國期刊《外交家》（The Diplomat）報導，宏國將在11月30日大選，目前朝野政黨勢均力敵，屆時若是變天，宏都拉斯可能回頭與台灣建立友好關係。

宏國將在11月30日選出新總統、128名國會議員和約300名市長。民調顯示，執政黨自由黨的里西·蒙卡達、國民黨的納斯里·阿斯弗拉和自由黨的薩爾瓦多·納斯魯拉之間的總統競選結果難分伯仲。

宏國這次選舉具有戰略意義，決定著未來走向。宏都拉斯現任政府已與中國建立外交關係，並促進北京影響力的快速提升。兩位反對派候選人阿斯富拉和納斯魯拉都表示，他們可能會將宏都拉斯與中國的外交關係重新轉換給台灣。現任自由黨政府已於2023年3月放棄了與台灣的外交關係。

這項改變將是自1990年11月尼加拉瓜維奧萊塔·查莫羅政府與台灣恢復外交關係以來，北京面臨的最大外交逆轉。對美國而言，這也將是其在周邊地區與中國競爭的絕佳戰略機會。

宏都拉斯總統希奧馬拉·卡斯特羅於2023年6月訪華，簽署了22項協議，促進兩國在多個領域的合作。中國政府就開始派遣大批洪都拉斯記者前往中國，光是2023年4月就有 29 名，旨在加強他們對中國的報導。

中國也加強了對宏都拉斯學生的招生。北京在宏都拉斯弗朗西斯科·莫拉桑國立師範大學設立了孔子學院，該學院將於2025年5月開學。正如該地區其他地區一樣，北京已開始為洪都拉斯學生提供赴華留學獎學金，2025-2026學年共向27名洪都拉斯學生提供獎學金。

2023年7月，宏都拉斯開始與中國進行自由貿易協定（FTA）談判，將使該國向中國企業和產品開放市場。宏都拉斯希望，這項協議也能促進宏都拉斯對中國的出口。

中國在宏都拉斯計畫的擴張帶來中國商人和工人數量的激增。根據宏都拉斯移民數據，到2025年，在宏都拉斯政府發放長期或居留簽證的國籍中，中國已從第九位躍升至第二位。

儘管中國擴大對宏國的投資和援助，但也引發民眾的不滿，使得中宏關係成為即將舉行的總統大選的重要議題。

蝦類產業是宏都拉斯重要的出口產業，而從台灣轉向中國導致宏都拉斯失去了對台灣市場的出口，而對中國的蝦類出口也遠低於預期，價格也更低。自宏都拉斯承認中國以來，宏都拉斯蝦類出口總量下降了67%，導致60家公司倒閉，1.4萬個工作流失。

總體而言，宏都拉斯從中國的進口量激增，而出口量卻保持低位。例如，2024年宏都拉斯從中國進口了88億美元，而出口額僅1.08億美元，其中約三分之一是咖啡。

隨著中國進口商品的激增，宏都拉斯的中國零售店也迅速增加。新的競爭給當地傳統零售商帶來了衝擊，其中一些零售商的銷售額下降了70% 。假冒中國商品的問題日益 嚴重，加劇了宏都拉斯民眾的不滿。

在宏都拉斯從事基礎建設的中國公司也存在摩擦。例如，負責宏都拉斯新德爾蘇爾醫院建設的中國公司因過度使用中國工人而犧牲當地工人利益而受到批評。宏都拉斯法律規定，90%的中國工人必須是當地人。

最後，中國承諾的一些捐贈項目遲遲未能落實，其中包括為宏都拉斯颶風災民提供9700萬美元的住房，以及為宏都拉斯學校重建提供的2.85億美元。

宏都拉斯正值選舉之際，候選人也有意強調民眾的不滿情緒，從而為新政府改變政治方向、恢復與台灣的關係創造了條件。

