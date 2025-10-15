威盛旗下威宏加入Arm Total Design生態系統 加速新世代AI與HPC創新

威宏科技今日宣布正式加入Arm Total Design生態系統。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕威盛（2388）旗下IC設計服務商威宏科技今日宣布正式加入Arm Total Design生態系統。此合作展現威宏致力於提供創新設計解決方案的承諾，並針對人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）應用進行最佳化。威宏總經理王明德表示，藉由加入Arm Total Design 生態系統，威宏將加速推動以Chiplet為基礎的架構與新世代系統整合，實現先進AI與HPC解決方案的落地，期待與Arm緊密合作，加快創新週期，並將開創性的產品推向市場，協助客戶在 AI 與 HPC 領域持續保持領導地位。

威宏表示，身為系統級IC設計服務領導供應商，威宏在系統整合與晶片設計方面具備深厚專業，能提供完整的一站式解決方案，涵蓋從系統單晶片（SoC）架構設計到工程驗證板（EVB），以及從晶圓測試（CP）到系統級測試（SLT），協助客戶從概念走向量產，加速創新落地。憑藉整合複雜小晶片（Chiplet）的豐富經驗，已成功充分運用小晶片設計方法執行多項異質整合專案。基於對Arm Chiplet System Architecture （CSA） 的經驗，能夠為客戶提供模組化、可擴展且高效能的解決方案，以滿足半導體創新的演進需求。

威宏指出，透過將Chiplet與先進封裝技術應用於 AI、邊緣運算、資料中心與超級電腦等領域，協助客戶取得領先市場的競爭優勢。此外，威宏也建立與全球多元夥伴的成功合作紀錄，與世界級頂尖半導體公司維持長期合作關係，這展現了其複雜專案管理上的強大能力，以及承諾持續致力於為各種應用領域提供突破性解決方案。

Arm市場推廣基礎設施業務副總裁Eddie Ramirez 表示，Arm Total Design 有助於消除專用晶片的障礙，為合作夥伴提供所需的基礎和生態系統，從而更快地將解決方案推向市場。憑藉在先進封裝和複雜晶片整合領域經過驗證的專業能力，威宏將幫助共同合作夥伴在AI 和 HPC 應用中擴展新型Arm基礎的SoC產品，並為整個半導體行業的創新釋放更多機會。

