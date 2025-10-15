自由電子報
國內復甦緩 中鴻跟進中鋼11月盤價也持平

2025/10/15 15:19

中鴻跟進中鋼，11月盤價全面平盤。（記者林菁樺攝）中鴻跟進中鋼，11月盤價全面平盤。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鴻（2014）今（15）日開出11月盤價，雖然亞洲主要鋼廠相繼開出穩盤，為區域市場定調，但受國內需求復甦略顯緩慢影響，中鴻決定內銷熱軋、冷軋與鍍鋅產品均開出平盤；外銷部分則依產品與地區別彈性調整，實際報價將視各地市場行情而定。

中鴻指出，根據國際貨幣基金（IMF）14日最新預測，2025年全球經濟成長率上修至3.2%，顯示主要經濟體在關稅不確定性衝擊下仍展現韌性。加上中國將於10月20日召開四中全會，審議「十五五規劃」，預期政策將著重推動經濟合理增長；同時，美國聯準會（Fed）展開降息循環，全球經濟穩定復甦態勢不變。

供需方面，中國中鋼協數據顯示，9月下旬重點鋼企粗鋼日產量降至188.9萬噸，較中旬減少8.9%，並創年內低點，反映在「反內捲」政策下，供給端持續收縮。中國工信部近日亦發布鋼鐵行業穩增長方案，將延續產量壓減政策，預期隨著季節性因素消退、下游施工加快，鋼市供需可望穩步改善。

中鴻評估，近期原料價格略有上揚，鋼價支撐力道漸增，加上主要鋼廠穩盤帶動市場信心，但國內需求回溫有限，為維持下游客戶接單動能，11月盤價將維持平穩基調。

