表親企業肥皂劇！外媒：蘇姿丰十年磨一劍威脅輝達帝國 改寫新篇章

2025/10/15 15:01

蘇姿丰用了十年時間，悄悄無聲息地將超微打造成了黃仁勳有史以來最強大的挑戰者。（彭博）蘇姿丰用了十年時間，悄悄無聲息地將超微打造成了黃仁勳有史以來最強大的挑戰者。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達一直是圖形處理器GPU領域無可爭議的王者，也是人工智慧背後的大腦。但自2014年蘇姿丰領導超微以來，超微如今已經準備好成為挑戰輝達霸權和地位的公司。外媒Times of India報導，蘇姿丰用了十年時間，悄悄無聲息地將超微打造成了黃仁勳有史以來最強大的挑戰者。這齣戲就像一部企業肥皂劇，這位威脅輝達帝國的女人並非矽谷的常客，而是黃仁勳的遠房表親。

回顧歷史，當英特爾向晶圓廠投入數十億美元時，蘇姿丰卻加倍投入晶片設計，將數十億個電晶體塞進微小的矽晶圓中，並很早就押注高效能運算。

真正的突破發生在本週：OpenAI簽署了一項協議，將購買價值6千兆瓦的超微AI晶片。這份合約價值數百億美元，結果是超微的股價在一周內飆升了33%以上。

華爾街傳遞一個明確的訊息，輝達終於有了一個值得擔憂的競爭對手。

蘇姿丰的領導方式與黃仁勳形成了鮮明對比。黃仁勳不僅憑藉尖端硬體，還憑藉CUDA（一個將開發者鎖定在 Nvidia晶片上的專有軟體生態系統）將輝達打造成為巨頭。相較之下，超微在軟體方面舉步維艱，甚至因平台漏洞百出而受到分析師的公開批評。

但蘇姿丰並沒有置之不理，而是親自打電話給一位批評者，花了90分鐘剖析論點，並公開感謝這名批評者，蘇說：「反饋是一份禮物」，這種謙遜和技術嚴謹已經成為她的名片。

蘇姿丰出生於台灣，在美國紐約皇后區長大，父親是數學家，母親是會計師，也是黃仁勳的遠房親戚。但她們之間的競爭並非家庭鬧劇，而是一場如今具有全球影響力的策略較量。

輝達控制著超過75%的 AI 資料中心GPU市場，其晶片驅動著正在改變產業的模型。然而，政府、超大規模企業和AI 實驗室越來越希望找到替代方案，以避免單一供應商的壟斷。蘇姿丰正在建構的正是這樣的解決方案，為生成智慧時代打造第二個高階AI晶片供應源。

超微在市場佔有率和生態系統深度方面仍然落後於輝達CUDA的主導地位、輝達的早期領先優勢以及開發者的忠誠度，都是巨大的障礙。但超微憑藉MI300 GPU系列、新一代 AI 體產品線以及與OpenAI 等機構的合作，超微已不再是弱勢一方，而是有力的競爭者。

正如蘇姿丰聘請的首位員工、資料中心產品主管Forrest Norrod 所說：「在Lisa（蘇姿丰）之前，超微一直在追逐主流。現在，我們追逐的是性能王冠。」 在人工智慧領域，效能不僅僅關乎晶片，還關乎誰能塑造運算本身的未來。

人工智慧競賽不再是單打獨鬥。黃仁勳或許定義了人工智慧硬體的時代，但蘇姿丰正在悄悄地「改寫新篇章。」

