請病假全勤就泡湯 勞長撂重話：不應鼓勵勞工帶病上班

勞動部長洪申翰（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕長榮航空空服員抱病出勤不幸離世，勞團要求勞動部應明文保障病假權，不應讓請病假影響全勤或考績。對此，勞動部長洪申翰指出，勞工請病假若遭雇主拒絕，最重可罰150萬元，從過往的判決也可了解，全勤獎金可算工資的一部分，因為請病假就被沒收全勤獎金並不合理，他提醒雇主，勞工生病了就不該硬撐上班，更不該被制度性鼓勵。

因應長榮空服員抱病執勤後過世，勞動部長洪申翰今日至社福及衛環委員會，進行「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」專題報告並備質詢，洪申翰會前接受媒體連訪，針對勞團呼籲《職業安全衛生法》修法保障「病假權」，洪申翰提出3點說明。

請繼續往下閱讀...

首先，勞工請病假若僱主拒絕，可依事業單位的規模、違反人數及情節，進行加重罰款，最高可開罰到150萬元。其次，從勞動部過去的很多函釋及法院判決，可看出全勤獎金是「工資的一部分」，洪申翰表示，如果勞工請病假，就要被沒收整個月全勤獎金，「其實是不合理，應該不能這樣子」，勞動部本週將研議，如何用制度性要求，針對這部分保障勞工權益。

最後，洪申翰也呼籲企業，如果勞工明明生病，該請病假休息，卻硬撐著上班，「這不該被視為對企業的正面績效」，從職場健康的角度來看，也不該被制度性地鼓勵。但洪申翰坦言，勞工請病假的樣態多元，有許多被認定成為不利對待的狀況，勞動部需要進行綜合的檢視跟評估。

此外，勞團呼籲職場霸凌應比照職場性騷擾訂定再申訴的機制，但目前未納入《職安法》的修法考量為何？洪申翰說，本次《職安法》修正，草案裡已要求僱主要建立關於職場霸凌的調查處理機制，要公正客觀地調查與處理，應有適當的申訴機制，讓勞工有合理的管道，可再審視相關程序是否完備。若勞工發現僱主在職場霸凌的處置違反程序規定，可依照《職安法》第39條，向主管機關或勞動檢查機關提起申訴，透過外部檢查來查核這些程序是否違反規定，如果有違反，僱主必須改善，甚至在必要時重新調查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法