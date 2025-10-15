福懋總座：品牌商態度保守 盼全球性賽事帶動需求

李敏章指出，福懋的產品結構以戶外及運動布為主，戶外布料表現優於運動布。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕平織布大廠福懋（1434）總經理李敏章連兩日出席台北紡織展，談到大型品牌商目前下單普遍保守，小品牌廠雖然成長速度較快，但基數也相對較小，貢獻的營收規模有限，公司主要客戶仍以大型品牌為主，占比約95%，新興品牌僅約5%，目前第四季為春夏產品尾聲，正進入2026年秋冬備貨期，品牌商多採觀望態度。

李敏章說，市場保守的主因在於全球經濟與氣候變化影響購買力，加上美中貿易關稅政策將在2026年發酵，使品牌下單態度轉趨謹慎。「川普的關稅對全球經濟的影響會在2026年明顯反映，品牌現在都先觀察歐美年末消費與天氣變化。」

李敏章指出，福懋的產品結構以戶外及運動布為主，戶外布料表現優於運動布，「過去戶外與運動約各占40%、45%，明年可能調整為戶外45%、運動40%，其餘15%則為休閒與生活風格產品。」

談及產業競爭，李敏章認為，指出，中國大型布廠近年快速擴張，甚至獲得地方補貼，進入越南、印尼等地搶佔品牌供應鏈。「他們靠價格優勢切入，短期內的確形成壓力，但品質穩定性仍待提升」，品牌廠初期會對中國業者保持觀望，等紅鏈在管理和技術上成熟後，對台鏈的威脅才會開始真正加重。

關於產能規劃，李敏章觀察，目前福懋台灣、越南廠均接近滿載，秋冬旺季稼動率達九成以上，春夏約七成，公司正評估第三地設廠的可能性。「第三地要有成衣聚落與市場需求才有意義，越南與印尼較具條件，印度消費力強但仍以平價市場為主。」

李敏章提到，目前公司位於中國的工廠仍有部分閒置產能，暫不急於擴產，主要考量分散風險。展望明年，現在看好2026年由美、加、墨三國聯辦的世界盃足球賽，參賽隊伍從32隊擴增到48隊，賽事熱度會更高，在品牌廠提前6個月備貨，以及球迷高度熱情力挺之下，可帶動運動服裝需求。

