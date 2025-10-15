南科1至8月營業額逼近2兆元 創同期新高

南科1至8月營業額逼近2兆，再創同期新高。（南科管理局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕全球人工智慧AI熱潮的持續推動下，南部科學園區管理局今天公布南科1至8月營業額，已逼近2兆元大關，較去年同期大幅成長40.05%，再創同期新高。

南科1至8月在複雜的國際貿易環境之下，仍展現強勁且穩定的成長動能，營業額達1 兆 8279.43億元。其中，積體電路產業受高效能運算（HPC）與AI應用需求增長驅動，表現持續亮眼，營業額為1 兆 5910.8億元，較去年同期成長46.51%。

光電產業得力生產調控策略奏效，並受惠美國關稅政策帶來的拉貨效應，營業額1252.26億元，較去年同期成長3.37%。

電腦及周邊產業受惠則於AI伺服器及一般伺服器出貨量雙雙成長，1至8月營業額351.88億元，也成長25.41%。

精密機械產業受惠全球半導體相關產業與AI應用需求蓬勃，帶動精密設備產業及精密元組件營收大幅成長，1至8月營業額518.24億元，成長34.66%；生物技術產業受惠疫苗製藥及醫療器材的營收增長，1至8月營業額92.36億元，成長6.14%。

