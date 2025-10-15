「白銀才是焦點」價格漲幅超越黃金原因曝

白銀不僅稀缺且美觀，還具有實用的現實世界屬性，使其成為一系列產品中有價值的成分。由於庫存處於多年來的最低水平，因此存在供應短缺的風險。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕今年，受俄羅斯烏克蘭戰爭和美國川普政府非傳統經濟政策的影響，黃金價格大幅上漲，投資人和央行紛紛尋求避險資產。然而，根據彭博新聞報導，目前，「白銀才是焦點」，並剖析為何白銀價格漲幅超過黃金的原因。

由於供應緊張，黃金在倫敦市場上的價格今年飆升70%，而截至10月中旬，黃金的價格上漲55%。投資者對黃金和黃金的需求都出現激增，他們重視黃金在政治動盪、通貨膨脹和貨幣疲軟時期的價格穩定性。

與黃金不同，白銀不僅稀缺且美觀，還具有實用的現實世界屬性，使其成為一系列產品中有價值的成分。由於庫存處於多年來的最低水平，且投資者仍在爭相購買更多白銀，因此存在供應短缺的風險，這可能會影響多個行業。

今年，包括美國、法國和日本在內的主要經濟體的政治和財政不確定性給這些國家的貨幣帶來了壓力，投資者透過購買黃金和白銀等資產來對沖其對美元、歐元和日圓的風險敞口，這被稱為「貶值交易」。

白銀是一種優良的電導體，用於電路板和開關、電動車、電池和太陽能板。它也用於醫療器材塗層。與黃金一樣，白銀仍然是製作珠寶和硬幣的常用原料。作為一種可交易資產，白銀每盎司價格比黃金更低，更容易被散戶接受，而且在貴金屬價格上漲期間，白銀價格往往波動更大。

中國和印度仍然是白銀的最大買家，這得益於兩國龐大的工業基礎、龐大的人口以及銀飾作為代代相傳的價值儲存手段所發揮的重要作用。政府和鑄幣廠也消耗大量白銀來生產金幣和其他產品。

白銀用途廣泛，這意味著其市場價格受多種因素影響，包括製造業週期、利率變化，甚至可再生能源政策。當全球經濟加速成長時，工業需求往往會推高白銀價格。而當經濟衰退迫在眉睫時，投資人往往會作為替代買家介入。

庫存緊繃 礦山開採受到限制

白銀市場比黃金市場更清淡。每日成交量較小，庫存緊張，流動性可能迅速蒸發。這並不是因為可供交易的白銀比黃金少。事實上，情況恰恰相反：倫敦金銀市場協會監管的金庫中約有7.9億盎司白銀，而黃金只有2.84億盎司。但白銀的單位重量價值遠低於黃金。倫敦儲存的白銀價值約為400億美元，而黃金價值1.1兆美元。

今年早些時候，美國提議對某些進口金屬徵收關稅，這更是火上澆油，刺激投機性購買，進一步消耗了庫存。倫敦現貨價格較紐約期貨價格存在多年溢價。結果是流動性緊張，人們爭相購買銀條。

全球礦山產量因礦石品位下降和新項目開發受限而受到限制。墨西哥、秘魯和中國這全球三大礦山都面臨著從監管障礙到環境限制等一系列挑戰。將庫存從紐約轉移到倫敦或許能解決眼前的危機，但無法解決持續的供應短缺問題。

