有債務問題勞工注意！一動作守護勞保退休金不被扣押

〔財經頻道／綜合報導〕許多民眾以為只要繳了勞保，將來退休後就一定能安心領錢，但事實並非如此！對於有債務問題的勞工而言，自己辛苦繳交多年的退休金，若沒有妥善處理，退休後可能被債權人查封、扣押，導致老年生活陷入困境。那麼，究竟在什麼情況下退休金可能被扣押？又該如何自保呢？本文帶你一次了解。

依據《強制執行法》規定，若債務人未依約還款，債權人可向法院聲請強制執行。屆時，債務人不管是勞保退休金、一次金或傷病給付，若匯入一般銀行帳戶，即屬可供扣押之財產。



常見退休金被強制執行的情況



1.信用卡債務未清

若長期未繳信用卡費或遭銀行催收，欠款經法院判決確定後，債權人即可申請強制執行，債務人的退休金也可能被扣押。

2.民間借貸糾紛

包括私人借款、地下錢莊或高利貸，只要債務糾紛經法院判決成立，債權人就能聲請扣押債務人的財產。

3.保證人連帶責任

若替他人擔任保證人，而主債務人未履約，保證人需負連帶清償責任。尤其「連帶保證人」風險遠高於「一般保證人」，若債務被執行，連帶保證人的退休金也可能遭殃，因此建議民眾在擔任保證人前要審慎評估風險。

4.欠稅或罰鍰未繳

若長期欠繳稅款或罰鍰，國稅局有權依法向法院申請扣押你的存款或帳戶資金，其中也可能包含已入帳的退休金。

5.法院裁定需賠償損害

如交通事故、民事訴訟等案件，一旦法院判決需支付賠償金，債權人可依法聲請執行，退休金入帳後同樣可能被扣押。

如何自保

儘管退休金在多數情況下可能被視為可扣押財產，但勞工仍有方法可以合法保護自己的退休金。

根據規定，只要勞工主動向勞保局申請開立「勞保給付專戶」，並指定將勞保給付金直接匯入該帳戶，就能有效避免被債權人強制執行。

退休金是民眾安享晚年的重要保障，但若忽視法律與財務風險，辛苦累積的老本也可能在債務陰影下化為烏有。唯有及早規劃、審慎安排，才能真正守護退休金，確保老年生活無虞。

